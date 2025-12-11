Javier Milei llegó de Oslo y firmó el proyecto de reforma laboral

El presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que ingresará al Congreso de la Nación en las próximas horas. Lo hizo este jueves por la mañana minutos después de aterrizar en Buenos Aires tras su viaje a Oslo.

“El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación”, comunicó el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni.

“El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral. Dios bendiga a la República Argentina”, agregó Adorni en su cuenta de la red social X, posteo que acompañó con una foto de Milei firmando el proyecto. agregó Adorni en su cuenta de la red social X, posteo que acompañó con una foto de Milei firmando el proyecto.

El Presidente inició ayer el camino de regreso a Buenos Aires tras suspender la agenda de actividades que tenía pautada en Noruega, donde presenció la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025. Originalmente, el plan de Javier Milei era esperar la llegada de María Corina Machado en Oslo, dado que la galardonada lo había invitado. Sin embargo, luego de la ceremonia, el mandatario decidió subirse al avión y volver a Argentina.

También se suspendieron dos visitas protocolares que la administración libertaria descartó a último momento: una con el rey Harald V de Noruega y otra con su primer ministro, el socialdemócrata Jonas Gahr Støre. Lo que sí hizo Milei fue saludar al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien – según los gobiernos de varios países, incluido el argentino – fue el ganador legítimo de las elecciones en Venezuela.