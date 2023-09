JAVIER MILEI: «LA DOLARIZACIÓN SE VA A HACER A PRECIO DE MERCADO: HOY SERÍA A $730»

El candidato a presidente por La Libertad Avanza ratificó su proyecto económico, y aseguró que «en 35 años, la Argentina volverá a ser potencia».

Javier Milei disertó este miércoles en la tradicional reunión del Latam Economic Forum, cuya 9° edición se realizó bajo la consigna «Dónde estamos, hacia dónde vamos, donde insisitó con su principal propuesta de campaña, que es la dolarización, al tiempo que tildó de «rudimentarios» e «ignorantes» a los economistas de Juntos por el Cambio, y aseguró que la Argentina «volverá a ser potencia en 35 años».

«En el día de hoy voy a estar hablando de lo que popularmente se discute como dolarización, pese a que hace siete años hablo de competencia de monedas», comenzó su discurso, y se explayó: «Parte de este trabajo es lidiar con aquellos que mienten o deforman lo que uno dice. Lo que llaman dolarización en el fondo no es ni más ni menos que eliminar el Banco Central».

Así, el candidato de La Libertad Avanza apuntó contra el Estado y la dirigencia política, y afirmó que «la inflación es un delito».

«Cuesta entender que haya gente en el sector privado aceptando que los roben con el impuesto inflacionario», expresó, y sostuvo que «Dolarizar es todo lo opuesto a la hiperinflación».

Luego, dio un indicio de cómo realizará el tipo de cambio: «Yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer al precio de mercado; hoy sería a 730 pesos», afirmó, aunque en el momento de su discurso, el contado con liquidación cotizaba 770.

«No se dejen engañar por estos delincuentes que toman un tipo de cambio delirante que se les ocurrió después de cinco botellas de vodka y dividen los salarios, como si fuera una cuenta de equilibrio parcial», manifestó, y aseguró que el Banco Central «falsifica billetes para intercambiar sus bienes, y lo hace porque existe algo que se llama curso forzoso, están obligados a aceptar los pesos».

Además, Milei ratificó su postura a favor de la eliminación del Banco Central, el cual dijo que «solo sirve para hacer daño», y agregó: «Cuando se expande genera inflación y cuando se contrae también porque genera una recesión de manera innecesaria y destruye capital, el cual la economía debe reconstruir. En el medio se pierden fuentes de trabajo y la gente sufre».

«No tiene ningún sentido la existencia de un banco central porque la cantidad de dinero dentro de la economía la van a determinar los individuos», indicó.

Por otro lado, Milei hizo mención en varias oportunidades a los economistas de Juntos por el Cambio, a los cuales trató de «ignorantes» y «rudimentarios». «Yo no tengo la culpa de que los economistas de Juntos por el Cambio sean tan rudimentarios que no sepan hacer las cuentas. Yo no tengo la culpa que sean tan ignorantes en términos financieros», apuntó.

Por último, expresó: «Nosotros venimos a cambiar esta Argentina prebendaria. Vamos a terminar con esta maldita casta que nos hunde, que no son solamente los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, también son los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, también son los periodistas ensobrados y también los profesionales que venden ciencia a cambio de grita para influenciar la opinión pública»

«Los invito a una nueva Argentina, la Argentina liberal, que en 35 años va a volver a ser potencia. ¡Viva la libertad carajo!», cerró.