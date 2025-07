JAVIER MILEI JUSTIFICÓ SUS DENUNCIAS CONTRA PERIODISTAS PORQUE «LES CABEN LAS GENERALES DE LA LEY»

«Si un periodista confiesa en un programa de streaming (por más pedorro que sea) que tiene intención de espiar al Presidente de la Nación estamos frente a un escándalo nacional que nada tiene que ver con la libertad de expresión ni con el ejercicio del periodismo«, señaló el autodenominado «tecnoentusiasta» Javier Milei.

«Por oposición», contrapuso el mandatario, «si yo dijera que voy a espiar la vida privada de un periodista, tendríamos a la totalidad de la caterva de imbéciles de este país que lloran por las formas fingiendo indignación y hablando de violentar la democracia«.

El Presidente, que todavía no se libró de los problemas que le trajo la promoción de la criptomoneda $Libra en su perfil de X, arremetió esta semana contra los periodistas Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Nicolás Lantos y Julia Mengolini, a quienes denunció en la Justicia Federal por diversos cargos.

La denuncia por «injurias» que atañe a Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, quienes trabajan en el canal de streaming Carnaval, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal No 10, a cargo de Julián Ercolini.

En cambio, la denuncia contra Lantos, quien escribe en el portal El Destape, la tramitará el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, también en Comodoro Py, y en este caso, además del delito de «injurias» se incluye los de «calumnias» y «falsa imputación».

La causa contra Julia Mengolini, mientras tnato, cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, que tiene a su cargo actualmente Sebastián Casanello.

Dos meses antes, el jefe de Estado también había denunciado a los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa.

Los trabajadores de prensa, según el Presidente, «tienen que entender que no son especiales. No viven en una torre de marfil. No tienen prerrogativas de sangre por autopercibirse periodistas. Les caben las generales de la ley como a cualquier ciudadano de a pie«.

El jefe de Estado que el 14 de mayo pasado instó a sus seguidores a considerar la inversión de capital en criptomonedas cerró su mensaje de este viernes en X con un airado: «El espionaje es un delito y el que las hace las paga. Fin. NOLSALP», que es la nueva sigla de su predilección.