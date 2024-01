JAVIER MILEI HABLÓ SOBRE LA LEY ÓMNIBUS Y ADELANTÓ: «ESTAMOS A MUY POCO DE DOLARIZAR»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El presidente de la Nación, Javier Milei, tuvo una entrevista con Patricia Janiot en donde dejó en claro que no está de acuerdo en ceder ningún punto de la Ley Ómnibus. Además, adelantó que Argentina está pronta a una dolarización.

Al inicio de la conversación, el representante libertario especificó: «No estoy dispuesto a negociar nada». Frente a ello, la periodista le retrucó: «Pero tengo entendido que hay 100 artículos menos…», y la repuesta de Milei no se hizo esperar y expuso: «Nosotros aceptamos que hubiera mejoras, no las negociamos, quizás algunas irán más tarde. En nada voy a ceder porque la libertad no se negocia».

En la misma sintonía, el Presidente se mostró optimista con la legislación y dijo: «Nosotros vemos que hay chances de que salga».

«La política obviamente hace su juego miserable. Cuando la política mete la cola el mercado pasa la factura y eso hoy se manifiesta por ejemplo en la brecha cambiaria y lo que genera es que lo paga la sociedad en términos de vivir peor porque ellos se resisten a mantener sus privilegios», indicó.

Seguido, habló sobre la dolarización y la expansión de las Reservas del Banco Central. «Prácticamente no expandimos la base (monetaria) y hemos comprado en poco más de un mes 5 mil millones de dólares», comentó.

Por último, cerró: «La base monetaria en argentina es de 7.500 millones de dólares, es decir estamos a muy poco de poder dolarizar».

