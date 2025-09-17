JAIR BOLSONARO TIENE CÁNCER DE PIEL: CÓMO SERÁ SU TRATAMIENTO ESTANDO CON PRISIÓN DOMICILIARIA
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel tras una serie de estudios en una clínica de Brasilia, donde cumple su condena.
Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo en un juicio que concluyó la semana pasada el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.
A partir de ese fallo el expresidente quedó recluido en su residencia de Brasilia junto a su esposa, Michelle, y su entorno busca que su estado de salud sea tenido en cuenta para no ser trasladado a una celda del Complejo Penitenciario de la Papuda o la sede de la Policía Federal (PF).