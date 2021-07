‘IYA’ GÓMEZ: “LE PIDO A MI PUEBLO TERMINAR CON LAS DIVISIONES, NUESTRO ADVERSARIO ES LA POBREZA Y EL SAQUEO DE LOS BOSQUES”

Lo expresó el flamante presidente del IDACH, Miguel Iya Gómez, quien asumirá en su cargo el próximo 2 de agosto. Este viernes mantendrá una audiencia con el gobernador Jorge Capitanich. En diálogo con CIUDAD TV, habló de las metas de gestión y adelantó que pedirá una auditoría del organismo “para que nuestro pueblo indígena esté informado sobre cómo lo recibimos”. «Vamos a trabajar y a atender a nuestros pueblos», aseguró.

Miguel “Iya” Gómez, presidente electo del Instituto del Aborigen Chaqueño tras los comicios del último domingo, dialogó este jueves con CIUDAD TV luego de apersonarse en las oficinas y mantener un primer contacto con el personal que se desempeña en el organismo que tendrá a su cargo. “Me conecté con los trabajadores de allí e inmediatamente fui a la Gobernación para coordinar una audiencia con el gobernador Jorge Capitanich”, encuentro que tendrá lugar este viernes.

Aún tiene pendiente un encuentro también con los nuevos vocales que lo acompañarán durante su gestión en el IDACH, “para coordinar futuras acciones y cómo vamos a gobernar ante los objetivos mayores que tengo bien en claro. Me falta sentarme con ellos, acá no va a haber peleas. El tema es trabajar y atender a nuestros pueblos”. “Tenemos que reconciliarnos como indígenas, acá no hay rivales, yo no soy el contreras. Acá debemos trabajar para nuestros pueblos que sufren y que clama por estar inmerso en una pobreza estructural. Tenemos que pensar con toda seriedad, con el corazón, con la mente tranquila, sin peleas, la resolución de problemas urgentes”, aseguró el dirigente.

Desde ese lugar, aseguro que “la primera medida a tomar es atacar el hambre de los wichí, los hermanos del Impenetrable. Eso le manifesté al Gobernador y veremos con los ministros mañana la cuestión presupuestaria del Instituto y en función de eso vamos a coordinar acciones con el gobierno para ir a terreno a trabajar”.

Gómez asumirá en el cargo el 2 de agosto. No obstante, reconoció: “Me toca recibir un IDACH destruido, desordenado, porque pareciera que lo que se primó en la gestión anterior fue el dinero. Pero acá faltó el amor, el corazón hacia nuestra gente, nuestro pueblo”.

“Mi mensaje hacia la sociedad, que muchas veces ayuda y contribuye desde el corazón, es que necesitamos atacar esta pobreza estructural. Y le pido también a mi pueblo, basta de divisiones. Acá no se trata del radicalismo, el justicialismo o el ‘chiyismo’, lo mismo que la CCC. Esto quiero terminar yo y que estemos todos los indígenas juntos, como hermanos, porque nuestro adversario es la pobreza, el olvido, el maltrato, el saqueo de los bosques”.

En relación al ordenamiento institucional del IDACH, aseguró que se hará una auditoría “para que nuestro pueblo indígena esté informado sobre cómo lo recibimos. Es indispensable una auditoria”, acentuó.

Fuente: Diario chacodiapordia

Relacionado