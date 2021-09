IVANA NADAL HIZO UN CAMBIO DE LOOK Y SE CRUZÓ CON SUS SEGUIDORES

Se mostró renovada en sus redes sociales y le llovieron las críticas.

1730

La primavera llegó acompañada de una drástica transformación en la cabellera de Ivana Nadal y los usuarios que la siguen en Instagram quedaron en shock al verla. Se despidió de su larguísimo pelo brilloso y lacio, y apostó a las rastas, un look osado que la enamoró, según dijo.

Las críticas no se hicieron esperar: “¿Qué te hiciste?”, “Estás re hippie”, “Nooo. Tenías un pelo bello”, “Te arruinaste el pelo”, “Dejá de fumar que te está quemando el cerebro”, “Malísimas esas rastas”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

A la modelo parece no importarle el qué dirán. Casi nunca les responde a sus detractores y la última vez que lo hizo fue cuando la acusaron de haber devuelto unas ollas sucias y con rayas. La vendedora la denunció públicamente por no cumplir con el canje que habían pactado y cuando le quitó los productos se llevó una desagradable sorpresa.2

“Siento que me escupió en la cara. Después habla en las redes de empatía. ¿Qué empatía tiene una mujer así? Encima me la entrega sucia, no fue capaz de lavarla. Me sigue escribiendo diciendo ‘por favor’. Pensé que era genuina pero no tiene humildad. Tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro”, se le escuchó decir a la mujer que había apostado a ella para conseguir más seguidores y tener más ventas.

Relacionado