Mié. Oct 29th, 2025

ITUZAINGÓ, CORRIENTES: RESCATARON A UN CARPINCHO QUE ESTABA ATADO Y ERA TENIDO COMO MASCOTA

By Redaccion 6 horas ago
Se trataba de una cría que se encontraba desorientada, corriendo peligro al intentar cruzar una de las avenidas principales del municipio.

Carpincho rescatado.

La Policía Rural de Corrientes informó este martes que rescató a un carpincho que era tenido como mascota en la localidad de Ituzaingó.

Al momento en que los agentes lograron capturarlo, notaron que el animal llevaba un collar, lo que indicaría que había estado en cautiverio como mascota.

El carpincho fue trasladado a una reserva natural, donde fue liberado en un entorno seguro y adecuado para su especie.

