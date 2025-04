ISRAEL ABATIÓ A UN ALTO CARGO DE HAMÁS INVOLUCRADO EN EL SECUESTRO DE LA FAMILIA BIBAS

Las FDI informaron que Awad se infiltró varias veces en la comunidad israelí de Nir Oz durante los ataques del 7 de octubre de 2023, y también «fue uno de los líderes de la masacre y probablemente participó en los secuestros y asesinatos brutales de Shiri, Ariel y Kfir Bibas«.

Eso no es todo sin que también «estuvo involucrado en el secuestro y entierro de Gad y Judi Lynn Weinstein, además de participar en los secuestros de civiles tailandeses». Al igual que en el reclutamiento de operativos terroristas y en la ejecución de ataques terroristas contra Israel y las FDI.

La familia Bibas fue secuestrada el 7 de octubre de 2023, Hamás liberó al padre, Yarden Bibas el 1 de febrero de este año, y entregó los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir un par de semanas después.

La emotiva despedida de Yarden Bibas a su familia: «Lo siento, no pude protegerlos a todos»

Cientos de personas se reunieron para acompañar el cortejo fúnebre de Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir, secuestrados por Hamás en octubre de 2023. Sus cuerpos fueron sepultados en una ceremonia privada, donde Yarden Bibas brindó un emotivo y desgarrador discurso: «Shiri, esto es lo más cerca que he estado de ti desde el 7 de octubre, y no puedo besarte ni abrazarte, ¡y me está rompiendo!».

Durante la ceremonia, Yarden Bibas, recientemente liberado por Hamás, brindó unas palabras de despedida para su esposa e hijos. Comenzó dedicándole unas palabras de cariño a Shiri, se dirigió a ella como «mi amor» y recordó la primera vez que la llamó de esa manera.

«Fue al comienzo de nuestra relación. Me dijiste que solo te llamara así si estaba seguro de que te amaba, que no lo dijera descuidadamente. No lo dije entonces porque no quería que pensaras que me apresuraba a decir te amo«, expresó Yarden.

Además, también mencionó la última decisión que tomaron juntos aquel 7 de octubre de 2023: «En la habitación segura, pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Dijiste pelear, así que peleé. Shiri, lamento no haber podido protegerlos a todos. Pienso en todo lo que pasamos juntos: hay tantos recuerdos hermosos».