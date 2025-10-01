INVESTIGAN UN SUPUESTO HOMICIDIO EN ZONA RURAL DE MAKALLÉ

Un hombre de 30 años murió de un disparo de escopeta y el presunto autor fue detenido por personal de la Comisaría de Makallé.



El hecho ocurrió en la noche de este martes en un campo de la zona rural de Makallé, camino a Colonia La Mixta. Allí, un hombre identificado como Néstor Rubén Alegre (30) perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego.

Alrededor de las 21:30, el hospital local solicitó colaboración policial para dirigirse hasta el Puente Filipón, donde se reportaba una persona herida. Los efectivos acompañaron al equipo médico hasta el lugar y, a unos tres kilómetros del camino principal, en la orilla de una laguna, encontraron a la víctima recostada boca arriba. Alegre presentaba una herida compatible con disparo de escopeta en la zona abdominal, confirmándose su fallecimiento en el sitio.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven habría ingresado al campo a “mariscar” cuando recibió el disparo. La investigación señaló como principal sospechoso al propietario del predio tratándose de un hombre de 47 años.

Tras un operativo cerrojo, el hombre fue demorado en cercanías de la Ruta Nacional N°16, a la altura del acceso a Makallé. La Fiscalía en turno dispuso su aprehensión en una causa por supuesto homicidio, mientras que personal de la División Criminalística y Medicina Legal trabajó en la escena para el relevamiento pericial.

