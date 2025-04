INVESTIGAN LA MUERTE DE UN NENE DE 11 AÑOS EN MENDOZA: EN LA ESCUELA ASEGURAN QUE QUISO IMITAR UN DESAFÍO DE TIK TOK

Un niño de 11 años murió el pasado fin de semana en Mendoza tras permanecer internado en el Hospital Humberto Notti, ubicado en Guaymallén. Según medios locales, habría llegado al centro de salud con una asfixia autoprovocada, vinculada a un peligroso reto viral de TikTok.

Ayer se hizo público un caso de abuso sexual en la misma provincia, en donde tres alumnos atacaron a un compañero en plena clase para imitar un juego de la plataforma china, que simula actos de violencia sexual disfrazados de bromas.

De acuerdo con Los Andes, el reto que terminó con la vida del menor de 11 años es el “desafío del apagón” o “blackout challenge”, el cual invita a los usuarios a filmarse mientras interrumpen su respiración por un periodo prolongado para luego compartir el video.

Según consignó el medio local, el menor ingresó el viernes pasado a la guardia del Hospital Notti tras sufrir un paro en su casa. Pese a que fue atendido de inmediato, no lograron salvarle la vida.

Sin embargo, fuentes allegadas a la investigación de fiscalía indicaron a Infobae que la hipótesis de Tik Tok “es una versión del colegio”, y que se “investiga como un suicidio”, confirmaron. El caso se encuentra a cargo de la fiscal Andrea Lazo.

Este lunes, la institución a la que acudía el menor suspendió las clases por duelo. “La comunidad educativa del colegio Santo Tomás de Aquino y los Frailes Domínicos se unen en profundo pesar por el fallecimiento del alumno de sexto grado de nuestra institución. Elevamos nuestras oraciones con fe, pidiendo a Dios que reciba su alma en su infinita misericordia y que brinde consuelo y fortaleza a su familia”, escribieron, a través de sus redes sociales.

Y agregaron: “Como comunidad educativa, nos unimos en oración por su eterno descanso y acompañamos a su familia en este difícil momento”.

