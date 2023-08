INVESTIGAN AL INTENDENTE DE PINEDO POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA Y EL USO DE UNA CHEQUERA SIN AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La denuncia se realizó este viernes en la Fiscalía de Investigación de Charata donde los concejales de General Pinedo Daniel Alejandro Rodríguez, Rosa Carina Cubei, Patricia Marcela Moreno y Marcelo Javier Agustinelli piden que se investigue al intendente de la localidad, Franco Ciucci.

En el escrito, también aparecen involucrados el gerente del Banco Nación de Charata, Nestor Meiter; el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco, Alfredo Gustavo Cáceres; Lisandro Bonaire quien intervino en la gestión de las cuentas del Municipio de General Pinedo durante los periodos 2022 y 2023 y el tesorero de la Municipalidad de General Pinedo, César Daniel Barrios.

Los concejales entienden que las «negociaciones incompatibles con la función pública» se realizaron mediante una «asociación ilícita» por parte del intendente «quien solicitó sin autorización del Concejo Municipal una chequera a pago diferido al Banco Nación sucursal Charata» y el gerente de la misma ya que «facilitó la chequera al intendente«.

«Asimismo el Tesorero de la Municipalidad firmó junto al intendente el uso indebido de estos cheques los cuales fueron rechazados por no contar con fondos suficientes. El tesorero que firmó los cheques en perjuicio de la Administración y el Presidente del Tribunal de Cuentas, quien nada hizo respecto a la advertencia de la chequera otorgada injustificadamente e ilegítimamente por el Gerente del Banco», detallaron.

Por esta reconstrucción, consideran que hubo un «cuadro de voluntades estable» ya que «el intendente y el tesorero siguen emitiendo cheques de pago diferido, el gerente del banco no suspende la chequera, no emite informes desconociendo que la cuenta no es del Intendente sino del Municipio y que el municipio está compuesto por un Poder Ejecutivo y un Concejo Deliberante y el presidente y fiscal auditor del tribunal de Cuentas quienes han omitido todo tipo de control«.

«Se hicieron dos denuncias, una por una compra que realizó el intendente sin pedir autorización al Concejo Municipal«, explicó Rodríguez y agregó: «El Concejo tiene una ordenanza que regula el régimen de compra municipal. Según los montos, la ordenanza estipula de qué forma hay que realizar la compra que, hasta un millón y medio de pesos permite realizar la compra directa, es decir, él puede comprar sin pedir autorización a nadie de manera directa«.

Luego, el funcionario señaló : «De un millón y medio a dos millones y medio tiene que hacer el concurso de precios, de dos millones y medio a cinco tiene que llamar a licitación privada o licitación pública. En este caso adquirió una camioneta por cinco millones de pesos, creo que era el monto, sin la autorización de este Concejo».

Por otro lado, el concejal se refirió al otro hecho por el cual se lo denuncia al intendente Ciucci. «El día 28 de julio se hizo una sesión especial en el Concejo, en donde el Concejo lo autoriza a la comisión investigadora, de la cual yo formo parte junto a la concejal Moreno y al concejal Caro, el Concejo autoriza en esa sesión especial a realizar la investigación de seis expedientes. Después sale la resolución y demás. Se lo citó al intendente y demás para que lo declare. Nunca pudo venir a declarar«, afirmó Rodríguez.

«Primero dijo que no estaba su abogado, después dijo que no estaban sus abogados. Y su abogado y su secretario de Finanzas, o algo así, entonces pidió para venir el lunes y martes siguientes. El lunes y martes consiguieron una cautelar de parte de un juzgado de ahí de Resistencia que no es competente para acá, para Pinedo», añadió.

De esa manera, el concejal argumentó que Ciucci «siempre tiene un problema«. «Primero porque no estaba su abogado, después porque existía una cautelar, después porque su mujer estaba recién operada, después porque él atravesaba un cuadro que estaba mal de salud, pero el certificado era de la mujer, no de él. Hoy también tenía que venir y no vino. Todos los días está siendo citado para su defensa, pero bueno, siempre tiene un problema. También se lo citó al tesorero, tampoco pudo venir porque no estaba. Se lo citó al secretario de Finanzas, no pudo venir porque estaba de licencia y así. Nadie está, nadie puede venir«, cerró el funcionario de General Pinedo.

Relacionado