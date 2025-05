El intendente de Machagai, Juan Manuel García, realizó una denuncia ante la Policía Rural por las obstrucciones ilegales en los cauces de agua que imposibilitan el normal escurrimiento y ocasionan un enorme perjuicio a más de 100 familias afectadas por inundaciones, tanto en zonas urbanas como rurales de la localidad.

“Forma parte de todas las acciones que venimos realizando desde el primer día, es una cuestión estructural. Lamentablemente, no quiero caer en polémicas ni en discusiones políticas sin sentido, pero en situaciones como esta hay que pensar en la gente”, dijo y señaló que corresponde la intervención a la Administración Provincial del Agua “como órgano de aplicación para el ,manejo de las distintas cuencas de toda la provincia”.

Hizo mención a más de 100 familias que todavía tienen agua dentro de sus casas en la zona conocida como Pueblo Viejo, en la Quinta 5 y en el Reservorio, “producto del avance del agua de zonas rurales”.

Aseguró que esta problemática “implica una acción conjunta que lamentablemente no hemos podido tener con el presidente de la APA, no así con los técnicos con los que tenemos un diálogo permanente”, sostuvo y mencionó que les facilitaron imágenes satelitales, además de las obtenidas por el municipio a través de drones.

“Hemos recorrido la zona junto al secretario de la Producción y vemos como el agua avanza de zonas rurales, ingresa a todo el cauce del Polvorín- Palometa que es el que desbordó, pero, producto de distintos taponamientos que hay en las zonas bajas de la cuenca el agua no escurre con la misma velocidad que entra y produce la inundación que tienen estos barrios de Machagai que de por sí son barrios bajos y hay que atenderlos”, remarcó.

El viernes, según señaló, detectaron taponamientos en una franja de la zona sur de Presidencia de la Plaza, “fuera de nuestra jurisdicción” y constataron que “el sistema de cauce de drenaje del agua no corre y en esa franja que va desde el camino hacia ruta 7 está el taponamiento”. “Hemos visto algunos en las imágenes de los drones pero implica intervenir en campos privados. Entendemos que en la desesperación en épocas de seca hacen exclusas que hacen que después el agua no corra. En algunos casos, intentamos comunicarnos, no nos atienden y esto implica también una responsabilidad civil y posiblemente penal de parte de esos productores que hacen taponamientos ilegales”, sostuvo el intendente.

Recordó que “por más que cruce el cauce del agua” hay una ley provincial que determina el manejo del recurso y reiteró que el órgano de aplicación es la Administración Provincial del Agua. “Cada vez que un productor quiere hacer algo tiene que consultar con la APA, no hay otra, esto es así porque sino pasan estos problemas”, remarcó.

En ese contexto es que en la mañana de este lunes, junto al Secretario de Gobierno, el Dr. Fernández, hicieron las consultas pertinentes ante la Dra. María Emilia Rudaz, que es Fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Machagai y, posteriormente, radicaron la denuncia ante la Policía Rural “para que de el puntapié inicial para esta acción que implique, eventualmente, que la Justicia pueda otorgar órdenes de allanamiento para que la APA con maquinaria pueda entrar en los campos privados y sacar los taponamientos que puedan existir”, explicó y aseguró que “aquí hay daños a la salud de las personas que están afectadas con agua, con todo lo que eso significa, a la propiedad y a los bienes de la familia. Y también a productores rurales de la zona norte que tienen todos los campos inundados porque los de abajo han taponado para que les quede el agua y esto, por supuesto, es un perjuicio”, informó.

“En mi carácter de intendente municipal, y es mi obligación, hice esta denuncia. No obstante, seguimos trabajando con maquinaria municipal y también alquilada por el municipio para tratar de acelerar la canalización, pero de esta situación que pudimos comprobar dimos cuenta a las autoridades competentes para que se pueda proceder”.

“Seguimos trabajando desde el compromiso con nuestros vecinos y por eso hicimos esta acción judicial”, manifestó García.