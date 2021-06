INTERVIENEN CARGAS CON IRREGULARIDADES Y RECUPERAN MOTOCICLETAS

Los procedimientos se realizaron en Resistencia, Makallé, San Martín, la ciudad Termal, Villa Ángela, Charata y otras localidades.

Días atrás, personal de Sáenz Peña, intervinieron una carga de algodón a granel, transportado en un camión marca mercedes Benz. Trasladaba 12.800 kg. de Algodón a Granel, sin documentación que avale el transporte.

Desde la AFIP, se dispuso que se notifique al conductor por Sup. Infracción a normas del organismo.

El procedimiento tuvo lugar en el Puesto Control Caminero, sobre Ruta 16 km. 136-Machagai.

El martes, en un operativo realizado sobre ruta prov. N° 4 acceso Quitilipi, demoraron un joven que, junto a otros, habría realizado picadas con sus vehículos.

Se dieron a la fuga cuando vieron a la policía siendo alcanzado un joven, quien se movilizaba en una motocicleta marca Corven, de 110 c.c. Al revisar sus pertenencias encontraron un cuchillo entre sus prendas de vestir.

Fue llevado a la unidad jurisdiccional, a los fines legales.

CHARATA

El lunes pasado, sus pares de Charata demoraron un camión en el que transportaban productos forestales, con anomalías en sus documentaciones.

Se trata de un camión marca Volkswagen, cuyo conductor presentó guía para transporte de Productos Forestales donde figuraban 10.000 kg de Carbón en Bolsa; 1.500 kg Carbonilla en bolsa y 15.000 kg de Leña Mezcla.

Los uniformados constataron que poseía en su totalidad carbón en bolsa, no coincidiendo con lo detallado en guía.

Desde la Dirección de Bosques, se dispuso el secuestro preventivo de la carga junto al transporte, hasta que personal idóneo llegue al lugar. El procedimiento se realizó sobre ruta nacional N° 89 km 265.

En la tarde del martes, esta vez, ubicados sobre ruta nacional N° 89 km 272, intervinieron en otra carga de producto forestal.

Se trató de un Camión Marca Mercedes Benz, donde su conductor transportaba 18.000 kg de Carbón en Bolsa; 4.000 kg Carbonilla en bolsa, contando con Guía para transporte de Productos Forestales, de la provincia de Chaco.

Al realizar inspección ocular, determinaron que el rodado podría llevar más carga de lo estipulado en la guía. Al realizar el pesaje en la balanza pública ubicada en el acceso a Gral. Pinedo, corroboraron que el peso carga sería 28.800 Kg total.

Nuevamente, desde Bosques, se dispuso el secuestro de la carga junto al transporte hasta su arribo al lugar.

Más tarde, realizando control sobre ruta nacional N° 16 km 318, intervinieron un camión que transportaba Maíz sin la Habilitación de SENASA.

Se trata de un camión marca Mercedes Benz que transportaba 31.050 kg de Maíz, sin contar con la correspondiente habilitación del SENASA, para el transporte de productos alimenticios.

El conductor fue notificado de un acta de infracción, luego continuó viaje destino.

MAKALLÉ

Asimismo, efectivos viales con funciones en el puesto de Makallé recuperaron una motocicleta buscada por la justicia de la provincia de Tucumán.

Se trata de una Honda Wave, con pedido de secuestro de fecha 19/09/2016, a solicitud de la Cria. San Pablo – Policía de Tucumán.

El rodado fue incautado y trasladado a la unidad jurisdiccional a los fines legales.

RESISTENCIA

Este martes, personal del puesto control caminero Puente Gral. Belgrano intervino una carga con anomalías en sus documentaciones.

Se trata de un camión marca Volkswagen, modelo 19.320, que transportaba Maíz entero en Grano sin carta de Porte y Maíz Molido con documentación vencida.

Desde la AFIP-DGI, dispusieron que se proceda al secuestro de la mercadería para ulterior resolución legal.

Más tarde, sus pares de Gral. San Martín intervinieron un camión que trasladaba algodón a granel, sin la Habilitación de SENASA.

Se trata de un camión marca Ford, donde transportaban 12.000 kg de algodón a granel sin habilitación de SENASA y tampoco contaba con certificado de pulverización.

Del organismo dispusieron que se labre acta por supuesta infracción resoluciones vigentes. La infracción se constató en el puesto de control Caminero Puente Libertad.

En la tarde el martes, efectivos ubicados en Ruta Nac. N°16 Acc. Av. Sabin, recuperaron una motocicleta marca Guerrero, buscada desde el año 2012.

Tenía pedido de secuestro a solicitud de la Cria. Décima Resistencia, de fecha 20-03-2012.

El conductor junto al rodado fue trasladado a la Cría jurisdiccional.

El miércoles, agentes del puesto control caminero Puente General Belgrano intervinieron una carga de producto forestal, que era transportada en un camión marca Volkswagen. Llevaba leña mezcla, sin ticket de balanza.

Además, al mirar la carga constataron que lo que trasportaba era leña tipo campana en su mayoría, no coincidiendo con lo manifestado en la documentación.

Desde Bosques, una vez más, se dispuso que la carga quede demorada hasta su arribo al lugar.

RUTA NACIONAL N° 95 KM 941,2 – VILLA ÁNGELA

Asimismo, sus pares de la localidad de Villa Ángela, intervinieron un camión marca Volkswagen. En la guía se detallaba que trasladaba un total de 10.000 kg Postes Quebracho Colorado y 12.000 kg. de Carbón Vegetal.

Al inspeccionar su guía y la carga detectaron que transportaba aproximadamente 1.000 unidades de postes de Quebracho Colorado, no coincidente con la guía forestal exhibida.

Realizaron el secuestro del camión y de la carga, por faltante de los sellos de ingreso a la provincia y anomalías de la misma. El rodado con la carga y documentación hasta la Cría. Santa Sylvina, por jurisdicción.

RUTA NACIONAL N° 95 KM 1011

En la tarde del miércoles intervinieron un camión que transportaba algodón a granel, sin la habilitación de SENASA.

El camionero de 27 años, trasladaba un total de 19.000 kg de algodón a granel sin la habilitación y, además, sin Dtv, del SENASA.

Fue notificado de su acta de infracción y continuo viaje.

