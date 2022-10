INTERNA EN EL PJ CHAQUEÑO: PEPPO DIJO ESTAR «EXCLUIDO» DEL FRENTE DE TODOS AL IGUAL QUE OTROS DIRIGENTES

«Nadie resiste un archivo. Podríamos poner en Google y ver», respondió el actual embajador en Paraguay, Domingo Peppo, cuando Diario Chaco le consultó sobre las recientes declaraciones de Capitanich.

El gobernador Jorge Capitanich dijo sobre Peppo: «Cuando fue gobernador no habrá escuchado una crítica mía, no veo la misma reciprocidad» , generando una respuesta del exgobernador y encendiendo la interna en el peronismo chaqueño.

Domingo Peppo contestó: «No es muy así». También expresó que su espacio es «excluido» del Frente de Todos, aclaró que las críticas son a parte de su gabinete y que en 2023 buscará volver a conducir los destinos de la provincia. En ese marco, desde su espacio Todos Unidos trabajan -adelantó- para la creación de un «espacio mayor» que desean institucionalizar.

En declaraciones a este medio, Peppo consideró que lo que él hace no es crítica «sino que digo los déficits que tiene la gestión, que me plantea la gente, o las entidades o instituciones en distintas reuniones. Nunca son críticas personales, sino que son hacía la política y en algunos casos a situaciones que él mismo ha sentido como por ejemplo su gabinete, que sí soy crítico. Él mismo ha planteado en algún momento que su gabinete no estaban a la altura de las circunstancias«.

Confirmó Peppo que buscará la gobernación en 2023 y no descartó participar en internas. De hacerlo, tendrá en frente al presidente del PJ Chaco, Jorge Capitanich, que apunta a su reelección. «Creo que puedo aportar a Chaco. No es contra alguien, es a favor del Chaco», manifestó el embajador.

En ese sentido, indicó que están trabajando en la formación de «un gran frente mucho más amplio de lo que es el propio Frente de Todos». «Yo lo denomino una nueva mayoría para que desde ahí podamos generar condiciones en objetivos políticos de llevarnos a la gobernación y de tener una amplitud», amplió al asegurar que no son considerados dentro del institucionalizado FdT Chaco y que por eso dialoga con dirigentes de distintos sectores.

«Soy excluido directamente de los procesos de sacarme de la política del Chaco . A eso un poco apuntan seguramente, desconozco motivos, las causas. Yo lo que sé es lo que quiero hacer, lo que queremos hacer, y hacia dónde apuntamos y la amplitud que tenemos», acusó Peppo.

«Hablamos con muchísimos integrantes del Frente de Todos, partidos inclusive que son parte de la misma, y en cierta medida coinciden con nosotros también, pero bueno en algún momento lo van a expresar. Estamos siendo excluidos dentro de una construcción que lidera el gobernador en este caso, no es algo de hoy o de ayer, tiene ya algún tiempo», añadió el exgobernador.

Sobre la «exclusión» que denuncia, Diario Chaco le consultó los motivos y contestó: «Viene concretamente con la gestión de gobierno que nosotros llevamos adelante en el gobierno de Cambiemos, creo que viene por ese lado siendo que nosotros defendimos la bandera del peronismo, defendimos la provincia, la mantuvimos en pie, llevamos adelante un programa de políticas públicas que permitió que el Chaco pueda seguir creciendo».

«Nosotros manteníamos nuestra posición siempre con defender los intereses de la provincia y nuestra bandera política también. Eso lo hemos hecho siempre, quizás querían otra actitud de parte de otros que no tenían la responsabilidad institucional que teníamos nosotros», siguió.

Por último, se refirió a Gustavo Martínez y a Ángel Rozas. Sobre el intendente de Resistencia manifestó: «Tengo charlas y hablamos siempre de política, coincidimos en cosas, no coincidimos en muchas otras pero hay un esquema de dialogo que creo es valorado eso de mi parte».

En cuanto al referente del radicalismo provincial y un titular que aseguraba que no descartaba aliarse a él, Peppo indicó que «no es tanto como lo dije». «Primero que nada quiero conformar un gran frente que tenga una concepción política como columna vertebral que sea el peronismo, si es cierto que también a sectores del radicalismo es posible convocar y hablar y poder coincidir con estas nuevas mayorías que creo que hay que conformar».

Fuente: Diario chaco

Relacionado