INTENTÓ SUSTRAER UNA MOTOCICLETA DE UNA VIVIENDA PERO FUE DETENIDO

Continúa la investigación para dar con el segundo implicado.

Esta mañana, agentes de la Comisaría Undécima detuvieron a un joven de 25 años que intentó llevarse el rodado de una casa ubicada por la calle Carlos Tejedor al 1700 aproximadamente.

Cerca de las 8, un vecino de 37 años del barrio Provincias Unidas informó que dos personas desconocidas forzaron el portón de su galería donde estaba su motocicleta. Los mismos al notar la presencia del morador se dieron a la fuga a pie.

Ante esta situación, los efectivos montaron un operativo de captura y lograron la demora de uno de los implicados entre calle 2 de Febrero y avenida Mac Lean. El sujeto fue alojado en la unidad policial bajo la causa de “Supuesto hurto en grado de tentativa” según lo dispuesto por la fiscalía en turno.

