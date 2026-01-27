INTENTO INGRESAR DOGA EN UN PAN DULCE Y LO DESCUBRIÓ EL LLAVERO

Ahora se encuentra tras las rejas.

Cerca de las 14:15 de este martes, personal de la Comisaría Primera de Resitencia detectó un intento de ingreso de sustancias prohibidas dentro de alimentos destinados a un detenido.

Un hombre de 28 años se presentó en la dependencia manifestando que traía comida para un detenido de 30 años, quien se encuentra alojado en esa unidad por una causa de supuesto hurto.

Los agentes comenzaron la inspección de rutina, el llavero de turno constató que en el interior de un pan dulce se ocultaban 30 pastillas de origen desconocido y cinco bochitas de polietileno transparente color celeste, que contenían 0,7 gramos de clorhidrato de cocaína.

Seguidamente la División Microtráfico, realizó las pericias correspondientes confirmando la presencia de cocaína.

Por este motivo, informaron a la Fiscalía Antidroga Nº 2 que dispuso la aprehensión del hombre de 28 años en la causa supuesta infracción a la ley de estupefacientes.

Relacionado