INTENTABA ENTRAR A LAS CASAS PERO LO DEMORARON, TENÍA UN CUCHILLO EN SU PODER

Los agentes detuvieron al joven de 19 años y lo pusieron ante la justicia.

Esta tarde alrededor de las 2 los vecinos del barrio Atlántico Sur alertaron a los agentes de la Comisaría Duodécima sobre un joven que intentaba entrar a las casas, estaba probando puertas y portones.

A su arribo, recorrieron las calles internas y demoraron a un joven de 19 años con las características descriptas, entre sus prendas de vestir hallaron un cuchillo. Fue conducido a la dependencia policial.

Finalmente se instruyeron actuaciones judiciales por Infracción a la Ley de Faltas.

