INTENSA BÚSQUEDA PERMITE RECUPERAR UN IPHONE 16 RECIÉN ROBADO

Efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana lograron recuperar un teléfono celular de alta gama que había sido sustraído momentos antes en un sector de la zona oeste de la ciudad.

El procedimiento se originó tras la denuncia de un joven de 20 años, quien manifestó que le habían hurtado su teléfono iPhone 16 Pro Max de color blanco en la calle Misionero Klein al 700. Con los datos físicos del sospechoso aportados por la víctima, el personal de guardia desplegó un operativo de rastrillaje por las inmediaciones.

Minutos después de las 13, mientras los agentes patrullaban la Avenida Mac Lean y Mendoza, visualizaron a un individuo con características idénticas a las del presunto autor. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto arrojó un objeto al suelo y emprendió una veloz huida, logrando escabullirse por un pasillo de la zona.

Al verificar el elemento descartado, los uniformados confirmaron que se trataba del dispositivo robado. La Fiscalía en turno dispuso que el equipo fuera entregado de forma inmediata a su propietario bajo acta de reconocimiento, mientras continúa la investigación para dar con el paradero del responsable.

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