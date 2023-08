INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO EMERENCIANO SENA AMENAZARON AL INTERVENTOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Este miércoles integrantes del moviento piquetero irrumpieron a una reunión de docentes y directivos. Desde Educación negaron que haya despidos.

Desde que los dirigentes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron llevados detenidos en el marco de la investigación por el crimen de Cecilia Strzyzowski, el Gobierno provincial tomó intervención en numerosos aspectos que comprenden a la articulación del movimiento Emerenciano Sena, el cual nuclea un barrio, escuelas y centros de salud.

En este marco, durante este 23 de agosto, alrededor de las 12 de mediodía, un designado del Ministerio de Educación que se desempeña como interventor en la Escuela de Gestión Pública N°2 denunció que personas pertenecientes a dicha agrupación irrumpieron de manera violenta en el Centro Comunitario dónde iba a realizarse una reunión entre directivos y docentes.

El grupo estaba liderado por Alicia Pelizardi y según detalla la denuncia policial, prohibieron la entrada a dicho centro a la fuerza y amenazaron a quienes estaban presentes con romper sus vehículos y las propiedades de los docentes que residen en el barrio con argumentando que el barrio y los establecimientos pertenecen a Emerenciano Sena.

En sentido, Diario Chaco se comunicó con el ministro de Educación, Aldo Lineras, para conocer su postura y más detalles sobre lo acontecido. «Están reclamando por algunos despidos, no sé si son despidos de la obra, lo que nos toca a nosotros desde Educación, es que el interventor Omar Rojo tome algunas medidas en función de la intervención misma».

«Tanto el jardín, como la primaria, la secundaria y el nivel superior, todo los que están regularmente trabajando, no tienen ninguna interrupción. Interrumpimos con la misma normativa con la que se suele interrumpir en cualquier escuela de gestión estatal, donde creímos que se puede mejorar el tema matrícula y esas cuestiones», explicó Lineras respecto al procedimiento que se lleva adelante.

Con respecto a los integrantes del movimiento, Lineras aseguró: «Seguramente los voy a convocar para escucharlos y explicarles cuáles son las medidas que se tomaron, que ya se las explicó el interventor. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero son las medidas con las que hemos decidido avanzar en la escuela».

«Si están en desacuerdo, me parece bien, pero ante medidas de fuerza como tomar la escuela nosotros ya tenemos la decisión tomada de dar intervención a la justicia. Denunciar este tipo de cosas, y nada más. No queremos ninguna clase de confrontación, pero tampoco ninguna clase de atropello y de sacarnos medidas por la fuerza, eso no va a pasar», aseveró contundente.

Por último, el ministro de Educación aclaró a este medio que «no estamos cambiando el personal por otro personal. Lo que nosotros hacemos es que las escuelas funcionen, según lo que nosotros entendemos, de una manera mejorada a lo que lo venían haciendo. Nada más que eso».