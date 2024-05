INSSSEP: LOS AUMENTOS OTORGADOS POR EL GOBERNADOR A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IMPACTAN POSITIVAMENTE EN LOS PRESTADORES

La presidente Irene Dumrauf confirmó que el incremento en los sueldos de la Administración Pública impactan positivamente en los aranceles de los prestadores médicos.

La titular del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), Irene Dumrauf confirmó que el aumento en los sueldos de la Administración Pública Provincial tienen un impacto positivo en los aranceles de los prestadores médicos. Y destacó el cumpliemento “en tiempo y forma” con el pago a los prestadores médicos de la obra social de la provincia.

“Desde que asumimos la gestión tomamos la decisión política de que a todos los prestadores del organismo – independientemente si están nucleados o no a través de una asociación- esos incrementos se trasladan de manera automática al pago de aranceles y de módulos de prestaciones”, dijo Dumrauf a la par que resaltó que “esto mejora sustancialmente el monto que reciben por las prestaciones que realizan”.

En este sentido, la presidente del InSSSeP resaltó que esta mejora beneficia a todos los prestadores directos y a todos los lotes que tiene el organismo en cuanto a la prestación de servicios. “Esto trae un poco de tranquilidad, sobre todo por la situación económica que vivimos todos. Y permite avanzar en nuevas prestaciones que se proyectan para los afiliados del organismo”, agregó.

Dumrauf explicó que en el mes de mayo el organismo previsional tuvo un ingreso de aproximadamente de 14 mil millones de pesos de los cuales se destinan al pago de prestadores médicos y todos los lotes de discapacidad, transporte y hospitales de alta complejidad. Y agregó que “en el caso de las prestaciones locales (de la provincia del Chaco) son más de 6.500 millones de pesos lo que se destina a la prestación médica de todos los afiliados, tanto activos como jubilados”.

Situación de la deuda y regularización de pago con los prestadores

La presidente del InSSSeP recordó que cuando esta gestión de gobierno asumió se encontró una deuda consolidada de 11.391 millones de pesos y una deuda flotante de más de 20.000 millones de pesos y además una deuda en materia de seguro de 296 millones de pesos.

“Con mucha austeridad y con mucha transparencia, estamos pagando esa deuda que nos dejaron. Prácticamente había prestadores que en el año 2023, el último cobro fue en el mes de febrero y ahora estamos cumpliendo con todos. Estamos ya casi al día con todos ellos”, dijo Dumrauf.

En este sentido resaltó que “con austeridad y con transparencia las cosas pueden mejorar en este organismo”.

Dumrauf explicó que los prestadores nucleados dentro del foro que son Federación Médica, Clínicas y Sanatorio y Colegio Médico cobran el día 10 de cada mes ( todos los meses) el monto que les corresponde por sus prestaciones.

Y resaltó la importancia de haber regularizado la situación con los prestadores médicos, marcando la diferencia con años anteriores donde “estas prestaciones no eran pagadas como corresponde, trayendo aparejados una serie de conflictos que impactan en los afiliados, dado que el no pago de las misma traía aparejado el consecuente corte de los servicios”.

“Desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, esta gestión del InSSSeP no ha tenido un solo corte de servicio porque hemos cumplido en tiempo y en forma con todos y cada uno de ellos. Y como dice el gobernador de la Provincia del Chaco, el arquitecto Leandro Zdero, honramos nuestras deudas”, dijo Dumrauf para finalizar.

