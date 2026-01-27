INSSSEP LLEGA HOY A COLONIA POPULAR CON UN NUEVO OPERATIVO DE ATENCIÓN PARA AFILIADOS

La jornada se desarrollará hoy de 17 a 19 horas, en las instalaciones del Concejo Municipal, donde personal del organismo ofrecerá atención personalizada vinculada a prestaciones de obra social, seguros, préstamos y otros servicios que forman parte del sistema de cobertura del Instituto.

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) llevará adelante este martes un nuevo operativo territorial de atención en la localidad de Colonia Popular, con el objetivo de acercar sus servicios a los afiliados y brindar respuestas directas a consultas, trámites y gestiones.

Este tipo de operativos se enmarca en la política de presencia territorial y descentralización de la atención, que impulsa el INSSSEP para facilitar el acceso a sus prestaciones, especialmente en localidades del interior, evitando traslados innecesarios y fortaleciendo el vínculo con los afiliados.

Desde el organismo se invita a todos los afiliados de Colonia Popular y zonas aledañas a acercarse y aprovechar esta oportunidad de atención directa, llevando la documentación necesaria para realizar sus trámites de manera ágil y ordenada.

Desde INSSSEP aseguraron continuar desarrollando estas acciones en el territorio con el compromiso de mejorar la calidad de atención, optimizar los tiempos de respuesta y garantizar el acceso equitativo a sus servicios.

