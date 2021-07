INSÓLITO: UNA OBSTETRA DE CASTELLI DENUNCIÓ QUE FIGURA EN ANSES COMO PERSONA FALLECIDA

Se trata de licenciada en Obstetricia Gabriela Romero que trabaja en el Caps del barrio Curishí de Castelli quien denunció públicamente que Anses cargó sus datos en el sistema como persona fallecida; y que por esa razón actualmente tiene todas sus cuentas bloqueadas.

El insólito hecho se conoció cuando la damnificada intentó ingresar el día viernes desde su teléfono celular a la página oficial de “Tu Gobierno Digital” para realizar un trámite personal; y sorpresivamente se encontró con una inscripción que decía “El CUIL ingresado no es válido debido a que está registrado como presunto fallecido. Por favor, acérquese a un Centro de Acreditación Digital o consulte en el sitio web de Anses”.

Ante el asombro de esa situación, la licenciada Romero volvió a intentar a través de una computadora y seguía apareciendo el mismo mensaje; y desesperadamente comenzó a pedir ayuda y asesoramiento para buscar una solución urgente. “Me angustié porque no puedo ingresar a realizar mis trámites porque directamente estaba todo bloqueado”, manifestó en contacto con Diario Castelli. Explicó que “al otro día me contacté con un abogado que averiguó que efectivamente figuro como fallecida en todos lados y que habría sido desde Anses desde donde cargaron esa información errónea al sistema; y que por esa razón me bloquearon”, relató angustiada. “Tengo todo bloqueado y no puedo realizar ningún tipo de trámite ni transacción porque Anses ya emitió el informe; siento mucha angustia porque da mucha impresión ver que figuras como fallecida, y que además me impide realizar todo tipo de trámite por ese error”, sostuvo.

EL CASO

Gabriela trabaja dentro del servicio esencial de la prestación de salud, y desde hace meses viene esperando el momento de tomarse sus 10 días de licencia para poder viajar al campo a descansar con su familia. Todo tenía organizado para salir de viaje este lunes 12 de julio, pero se encontró con esta situación que le alteró todos sus planes.

Gabriela describió angustia y aseguró que lloró de impotencia luego de estar esperando para tomarse sus días de licencia y poder descansar; y contó que intentó llamar al 103 pero no pudo comunicarse y que tampoco pudo sacar turno porque es evidente que una persona que supuestamente está fallecida no pueda hacerlo.

“No podré concretar mi viaje por este inconveniente porque no sé qué puede pasar, esto no es justo que atraviese esta situación, que me hayan bloqueado todas mis cuentas; por eso me da mucha impotencia, no puedo entender cómo puede pasar esto en un organismo así y solo espero que me solucionen de manera urgente” expresó.

Finalmente aseguró que “esto no puede quedar así, tienen que resolverlo de manera urgente y no puede seguir sucediendo a nadie más”.

FUENTE DIARIO CASTELLI