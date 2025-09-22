INSÓLITO ACCIDENTE: UN TREN ATROPELLÓ A UNA VACA, QUE DIO A LUZ TRAS EL IMPACTO, Y LOS INVESTIGADORES HALLARON UN CADÁVER HUMANO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Impactante accidente en España. Foto: Unsplash

Un impresionante como increíble accidente tuvo lugar en Gijón, en el norte de España: un tren atropelló a una vaca que estaba gestando en las inmediaciones de La Fontaciera, a las afueras de la ciudad. El impacto mató al animal, que dio a luz en el momento, aunque también murió una de sus terneras. Además, la hilarante situación no terminó ahí, ya que las autoridades encontraron un cuerpo humano.

La Guardia Civil se hizo presente en el lugar para rescatar a la cría, pero al inspeccionar la zona, hallaron el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Según medios españoles, se estima que llevaba fallecido unos cuatro meses.

Impactante accidente. Foto: Unsplash

Las primeras hipótesis de las autoridades señalan que podría tratarse de una persona sin hogar que se habría bajado del tren en el apeadero de Pinzales para pasar la noche cercana al lugar del accidente.

Las principales hipótesis de un accidente único

Los agentes creen que la muerte del hombre no fue violenta, sino que se habría dado por causas naturales. Pese a ello, el estado del cuerpo y el tiempo transcurrido complican la investigación.

El accidente generó sorpresa y consternación en Gijón tanto porque la vaca dio a luz tras el impacto como por el descubrimiento del cuerpo humano.

En ese contexto, se inició una investigación oficial para esclarecer todas las circunstancias, desde cómo ocurrió el accidente hasta cuál es la identidad de la persona fallecida y las posibles causas de su muerte.

