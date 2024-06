INSCRIPCIONES ABIERTAS EN TODA LA PROVINCIA PARA “CHACO JUEGA”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En el Polideportivo Jaime Zapata y en todos los municipios de la provincia, se encuentra abierta la inscripción para participar del evento deportivo “Chaco Juega”, promovido por el gobierno provincial, a través del Instituto del Deporte Chaqueño, destinado a niñas, niños y jóvenes de 11 a 17 años de toda la provincia.

Consultas e inscripciones

Las mismas podrán efectuarse en la torre olímpica del Polideportivo Jaime Zapata, al correo deptojuegoscomunitarios@gmail.com o en las Direcciones de Deportes de los 70 municipios de todo el Chaco.

Categorías

Las categorías masculinas y femeninas son:

Sub 14 (de 11 a 14 años)

Sub 15 (13 a 15 años)

Sub 16 (15 y 16 años)

Sub 17 (16-17 años)

Disciplinas

Atletismo, Bádminton, Básquet 3×3, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Ciclismo de montaña, Fútbol 11, Futsal, Gimnasia artística, Gimnasia rítmica, Gimnasia trampolín, Hándbol, Hándbol de playa, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento olímpico, Lucha, Natación, Pádel, Patín artístico, Patín carrera, Rugby, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tiro, Tiro con arco, Vóley y Vóley de playa.

