INGRESO A LA POLICÍA: EL GOBIERNO PROVINCIAL SELECCIONARÁ 400 NUEVOS AGENTES

Tal como lo anunció el gobernador Leandro Zdero en la 56° apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, la Policía de la provincia del Chaco realizará un proceso de selección de agentes para cubrir 400 vacantes en la fuerza, de las cuales 300 serán para cupo masculino, mientras que 100 serán para cubrir el cupo femenino. Desde la institución, se conocieron los requisitos que deberán cumplir los interesados, mientras que en los próximos días, será informada la fecha de inicio de la preinscripción.

Los nuevos agentes prestarán servicio en 6 zonas de la provincia: metropolitana 170 efectivos, Sáenz Peña 80, Villa Ángela 40, Charata 40, General San Martín 35 y Juan José Castelli 35. Los nuevos efectivos realizarán su proceso de formación en la sede única de la institución, ubicada en la capital chaqueña, pero deberán pertenecer a las distintas zonas ya que el certificado de domicilio será considerado en orden de mérito de los agentes.

Una vez abierta la preinscripción, los aspirantes deberán cumplir con los requisitos que se informa, desde la Policía del Chaco, que consisten en ser: argentino nativo/a o por opción, tener 18 años como mínimo al momento de la inscripción y 28 como máximo al momento de la incorporación al 5 de agosto de 2024. Además, estar domiciliado en el Chaco, con al menos 2 años de residencia en la Provincia.

Por último, es requisito no encontrarse las postulantes femeninas en estado de embarazo al momento de la inscripción y durante el curso de formación, no poseer tatuajes ofensivos, no registrar causa o antecedentes judiciales. (certificado de conducta y reincidencia), aprobar el examen físico e intelectual y resultar apto en examen médico, psicológico y toxicológico y encuadrarse dentro de las vacantes asignadas.

