INGRESO A LA POLICÍA ¿CÓMO SERÁN LOS EXÁMENES FÍSICOS?
Tras cumplir con el primer paso de presentación de inscripción y presentación de documentación, los postulantes deberán cumplir con el examen de aptitud física, para el ingreso a la institución.
Desde la Policía del Chaco brindaron algunos detalles de cómo serán los exámenes físicos de ingreso a la Policía, para comenzar a cursar el ciclo lectivo 2026.
Tanto para oficiales como para suboficiales, la evaluación se realizará en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, en la fecha y horario que sean notificados cada uno de los inscriptos, a través del sistema de postulantes.
La vestimenta que deberán llevar es un equipo deportivo color liso, preferentemente azul o negro, zapatillas deportivas de cualquier color, y cabello recogido en mujeres.
Para los aspirantes a oficiales, para la prueba de natación, las mujeres deberán llevar malla enteriza oscura, gorro de natación, antiparras, toalla y ojotas; mientras que los hombres deberán vestir traje de baño, antiparras, toalla y ojotas.
Además, deberán llevar DNI en mano y una botella de agua.
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN
Para souboficiales:
- Dominadas (masculinos: barra fija posición vertical | femeninas: barra fija posición horizontal).
- Carrera de 1000 metros al menor tiempo posible.
- Circuito de agilidad (40 segundos).
- Salto horizontal a pie firme la mayor distancia.
- Flexo-extensión de codos (30 segundos).
Para oficiales:
- Carrera de 1000 metros al menor tiempo posible.
- Dominadas (masculinos: barra fija posición vertical | femeninas: barra fija posición horizontal).
- Burpees (30 segundos).
- Salto horizontal a pie firme (la mayor distancia posible).
- Test de agilidad (40 segundos).
- Natación 25 metros (libre).
En caso de lluvia no se suspende. Si las calles estuvieran anegadas, se informará mediante las redes oficiales cualquier novedad.