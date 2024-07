INFLUENCER CHAQUEÑA DENUNCIO A SU EXPAREJA POR VIOLENCIA DE GENERO

El lunes pasado, la joven influencer chaqueña Luciana Milessi, de 26 años, se acercó junto a su abogado, hasta el Departamento de Violencia Familiar y de Género, donde radicó una denuncia contra su expareja, Nathan Bercovich, de 37 años, por amenazas en contexto de violencia de género.

Según relató la joven y consta en el escrito policial, mantuvo una relación con el dueño de la firma «Familia Bercomat» durante 4 años, sin hijos en común, y se separaron hace tres semanas.

«Durante mi relación sufrí violencia física, verbal, psicológica y acoso. Cuando él consumía drogas era muy violento y no le importaba nada. Ha roto puertas, ventanas y valijas, y en una oportunidad le dijo a mi amiga A.G, que si no eran esas cosas, iba a ser yo», sostuvo la víctima.

Por otro lado, contó que ambos vivieron en Estados Unidos durante cinco meses. «Cuando estábamos allá Nathan me dejaba encerrada con llave, me sacaba mi pasaporte, mi billetera. Yo no tenía nadie allá y por el idioma no conocía nada, estaba sola y él se aprovechaba de eso. Esta situación de dejarme encerrada con llave también lo hacía acá», narró la joven.

«Cuando nos separamos le dije a Nathan que no me moleste más, que no me llame, que no quería saber más nada de él. Nunca realicé denuncia en su contra, debido a que él me decía que si yo lo dejaba él se iba a matar», indicó.

«Desde que nos separamos me vivía mandando mensajes por todas las redes sociales. Por ello, lo terminé bloqueando de todas la redes sociales, pero comenzó a mandarme mails. Me decía que él quería hablar conmigo, me manipulaba, me decía que si o si quería hablar conmigo en persona y una cantidad de cosas más», detalló.

Por otro lado, dejó asentado que el 27 de junio pasado, alrededor de las 19, el empresario la llamó y comenzó a insultarla, amenazándola con matar a su papá y que luego él se quitaría la vida.

El 21 de julio pasado, entre las 00 y las 2 de la madrugada, «me encontraba circulando en mi auto por calle Arturo Illia, con mis amigas. Al llegar a la avenida Las Heras, me crucé con Nathan, quien circulaba en un auto. En ese momento, bajó la ventanilla y me gritó «hija de puta, te voy hacer cagar»; y me hizo un gesto con la mano como que me iba a disparar. Me asusté mucho en ese momento y me fui del lugar», puntualizó.

«Mi miedo es que él cumpla con su amenaza, me haga algo a mi o a mi familia, debido a que Nathan posee armas de fuego y personas que trabajan para él por encargo», sostuvo la joven.

Por todo ello, Milessi solicitó una medida de prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento hacia su persona por parte de Bercovich y que se le brinde el botón antipánico.

Por su parte, la fiscal interviniente solicitó la inmediata aprehensión del ciudadano Nathan Bercovich. Asimismo, pidió a la Policía que realice un amplio sondeo vecinal en el lugar del hecho, a fin de verificar si existen cámaras de seguridad, ya sea de video vigilancia o de algún domicilio particular que pueda aportar imagen del hecho denunciado en calle Arturo Illia y avenida Las Heras.