INDUSTRIA PANADERA EN ALERTA: MOLINOS SUSPENDEN LA ENTREGA DE PEDIDOS HASTA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Martin Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo y referente del CIPAN comentó que las molineras no entregarán pedidos hasta después de las elecciones legislativas nacionales.

En las últimas horas, los panaderos de la provincia de Buenos Aires advirtieron que los molinos ya les notificaron que a partir de este viernes no entregarán pedidos hasta después de las elecciones legislativas nacionales.

Los industriales panaderos bonaerenses, atraviesan una profunda crisis desde la asunción de Javier Milei, con una histórica baja del consumo, constantes aumentos de materias primas y miles de cierres de panaderías. Ahora, temen que vuelvan a subir los precios, en caso que l os resultados electorales sean adversos para el gobierno nacional.

En los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías en todo el país.

Según informaron desde la CIPAN, a la caída del consumo de este tipo de productos se le sumó la continua suba de precios de las materias primas que se utilizan para su producción, como la harina, la levadura o la grasa, que aumentaron en los últimos meses muy por sobre el índice de inflación.

Este incremento afecta a todos los insumos básicos: harina, margarina, azúcar, grasa, levadura. Además, según el dirigente, muchas veces se dan aumentos escalonados semana tras semana que no siempre llegan a reflejarse en los índices oficiales.