QUITILIPI: RECUPERARON UNA MOTO Y DETUVIERON A UN JOVEN

El joven fue sorprendido con una moto robada que ofrecía para la venta

Efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Quitilipi, junto con personal de la Comisaría local y del servicio externo, lograron esclarecer un hecho de hurto y recuperar una motocicleta que era ofrecida para la venta en distintos barrios de la ciudad.

Tras un trabajo de investigación y recorridas por la zona, los agentes demoraron a un joven de 21 años y secuestraron una moto Honda Wave 110, la cual, según vecinos, había sido vista en reiteradas ocasiones en los barrios Santa Rosa, Matadero y Quinta 49.

El demorado y el rodado fueron trasladados a la Comisaría de Quitilipi, donde quedaron a disposición de la Justicia.

