MUY IMPORTANTE EFECTO DEL VOTO INDÍGENA

Análisis Coya sobre las elecciones.

En los números totales del país perdimos. Pero gracias a la locura radical y de la oposición, en política ganamos.

Veamos:

a) perdimos el quórum propio en el Senado de la Nación. Aun así somos 1ra minoría y con los aliados podemos funcionar normalmente

b) En la cámara de diputados somos también 1ra minoría. Y las posibilidades de la oposición de quedarse con la presidencia de la Cámara se esfumó.

c) En la Cámara de senadores de la provincia de Bs As recuperamos los votos necesarios para que no se traben mas las leyes. Oxigeno para Axel y para el peronismo de la provincia.

d) Ahora se tratara de hacer política , ni mas ni menos. Y de agradecer los equilibrios que permite construir la Democracia.

e) También se trata de escuchar mucho a los ciudadanos y poner como eje de la gestión de los próximos años.

El efecto que causa la nueva herramienta electoral….el idioma indigena.

El voto indigena ganó en todos los distritos con uso de idioma genuino.

Relacionado