IMPACTANTE ACCIDENTE DE UN COLECTIVO DEL FLAMENGO QUE VIAJABA AL PARTIDO CON RACING: TRES HINCHAS EN ESTADO CRÍTICO

Un ómnibus con hinchas del Flamengo que se trasladaban a la Argentina para el partido de semifinales de Copa Libertadores ante Racing, volcó Dutra en Barra Mansa. El accidente se produjo en el kilómetros 276, rumbo a São Paulo, y según informan los medios cariocas tres hinchas están en grave estado.

Las autoridad de Flamengo tomaron conocimiento del accidente del colectivo que se dirigía a Buenos Aires y se pusieron en contacto con Luis Furlani, el intendente de Barra Mansa, la localidad en la que se produjo el accidente. Los hinchas heridos fueron trasladados al hospital Municipal y a una clínica llamada la Santa Casa donde fueron asistidos.

El colectivo accidentado llevaba miembros de Urubuzada y Nação 12, dos de las facciones e la barra brava del Mengao. Si bien aún no se conoce los motivos del vuelco, decenas de videos muestran al ómnibus volcado sobre uno de sus laterales sobre la carretera mojada lo que puede haber influido en el siniestro.

Una cámara de seguridad muestra cómo el vehículo realiza un giro de 360 grados sobre su eje y luego vuelca, castigando con el techo contra el guardraid que terminó despezado, con pedazos de hormigón sobre la calzada.