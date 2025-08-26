IMÁGENES Y VIDEOS “SECHEEP REFUERZA LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL DEPARTAMENTO GÜEMES: OBRAS CLAVE EN CASTELLI, MIRAFLORES, LAS HACHERAS Y MISIÓN NUEVA POMPEYA”

La empresa estatal de energía SECHEEP avanza con importantes obras de mejora y modernización en la red eléctrica del interior chaqueño, con un fuerte enfoque en el Departamento Güemes, una de las regiones históricamente postergadas en materia de infraestructura energética.

Las localidades de Juan José Castelli, Miraflores, Las Hacheras y Misión Nueva Pompeya, entre otras de la zona norte, están siendo beneficiadas con trabajos que apuntan a garantizar un suministro más estable y eficiente, en una región que presenta serias dificultades producto del abandono de anteriores gestiones.

Obras concretas en terreno

Eduardo Martínez referido a las obras nos dijo “En Juan José Castelli, SECHEEP lleva adelante la instalación de una nueva red eléctrica, con nuevos transformadores y emplantillado de postes, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda energética.

Entre Las Hacheras y Miraflores, se está realizando el reemplazo de postes y limpieza de líneas, asegurando mayor seguridad y continuidad del servicio. Se destacan además diversas obras en la zona norte, donde se intervienen tramos críticos del sistema.

En Misión Nueva Pompeya, se avanza con la extensión de una línea trifásica que permitirá corregir los problemas de baja tensión que afectan a numerosos usuarios en el sector norte de esa localidad.

Palabra oficial: “Revertimos años de abandono”

En declaraciones a medios locales, el vocal del Directorio de SECHEEP, Dr. Germán Perelli, destacó el trabajo sostenido que la empresa viene realizando en la región del Impenetrable.

“Sabemos que esta zona viene de muchos años con baja o nula inversión. Las infraestructuras que encontramos estaban deterioradas, pero tenemos el compromiso de revertir esa realidad con obras concretas que impacten en la calidad de vida de la gente”, expresó Perelli.

El funcionario subrayó que estas mejoras no solo garantizan un mejor servicio domiciliario, sino que favorecen el desarrollo económico local, apoyando actividades productivas, educativas y de salud.

Una mirada al futuro

Con estas intervenciones, SECHEEP reafirma su compromiso con la equidad territorial y el fortalecimiento del sistema energético en zonas alejadas, en sintonía con una política pública que prioriza el acceso igualitario a servicios esenciales.

Las obras continúan y se espera que en los próximos meses se amplíen las intervenciones a otras localidades del interior profundo chaqueño.

