ARGENTINA SE PREPARA PARA DECLARAR COMO ORGANIZACIÓN NARCOTERRORISTA AL CARTEL DE LOS SOLES, GRUPO VINCULADO A MADURO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En caso de confirmarse, se sumará a países como Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, que ya hicieron lo mismo días atrás.

Nicolás Maduro, Venezuela. Foto: Reuters

El periodista Gustavo Mura de Canal 26 adelantó que Argentina se prepara para declarar al Cartel de los Soles como grupo narcoterrorista. Se trata de una organización que fue vinculada por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“De acuerdo al Departamento de Estado, Nicolás Maduro, el dictador venezolano, es el jefe de esa banda”, recordó Mura. En caso de confirmarse esta medida del Gobierno, Argentina se sumaría a países como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay.

“Argentina está en estas horas definiendo, dando los últimos retoques, los últimos detalles al proyecto de declaración de El Cartel de los Soles como grupo narcoterrorista”, siguió el periodista este lunes por la noche en la pantalla de Canal 26.

Además, puso en contexto lo que ocurre en Venezuela y el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. “Nicolás Maduro envió un avión Boeing 737 a Managua, Nicaragua, el único aliado que le está quedando en la región, con gran parte de la fortuna que ha amasado durante los dos mandatos y medio que lleva como presidente”, sumó en el informe.

Nicolás Maduro, Venezuela. Foto: Reuters /Gaby Oraa

Se estima que el Boeing 737 fue cargado con lingotes de oro, dinero y hasta parte de su familia. Tienen previsto emigrar su esposa y sus hijos, además del propio Nicolás Maduro. El próximo paso estaría en la búsqueda de un destino para refugiarse que no tenga tratado de extradición con Venezuela o Estados Unidos.

De esta manera, Argentina se suma a otros países de la región para mostrar su resistencia al narcoestado que se encuentra en Venezuela.

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio hacia el sur del Caribe. Foto: REUTERS

Estados Unidos, por su parte, lleva adelante el despliegue de armamento para destruir las pistas de aterrizaje de los aviones que despegan desde Venezuela con el objetivo de trasladar drogas. Este lunes se hicieron pruebas desde países vecinos, como Curazao, Trinidad y Tobago y Aruba, que se convirtieron en bases operacionales del Ejército estadounidense.

Cabe recordar que actualmente hay 22.000 hombres desplegados en el Caribe, a la espera de una orden de Donald Trump. Los marines podrían ingresar a Venezuela, ya que Nicolás Maduro no es el presidente reconocido, a diferencia de Edmundo González Urrutia, líder opositor que se encuentra exiliado actualmente.

Edmundo González Urrutia y Maria Corina Machado. Foto: Reuters.

Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, dijo durante el lunes que liberarán a Venezuela del narcotráfico. El próximo paso estará en lo que ocurre en Guatemala y después en México, donde ya hay charlas con Claudia Sheinbaum, su presidenta.

Relacionado