Hoy LA DIVISIÓN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS CAPTURÓ A UN PRÓFUGO MIENTRAS DECLARABA COMO TESTIGO

En un operativo certero realizado este mediodía, efectivos de la División Delitos Contra las Personas lograron la detención de un hombre de 31 años que contaba con un pedido de captura activo emitido por la Cámara Primera en lo Criminal.

La intervención policial se originó tras tareas investigativas que permitieron determinar que el sospechoso se presentaría este miércoles en el Centro de Estudios Judiciales, ubicado en la calle Juan B. Justo al 40. Irónicamente, el sujeto asistía al lugar para prestar declaración testimonial en una causa ajena por presunto abuso sexual.

Ante esta información, el personal policial montó una vigilancia estratégica en los alrededores del edificio. Una vez que el hombre finalizó su declaración y salió a la vía pública, los agentes procedieron a interceptarlo. Tras identificarse y explicar los motivos de la demora, el sujeto fue aprehendido sin que se registraran incidentes.

Causas pendientes

Sobre el detenido pesaba una orden de detención inmediata en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas (23.737), la cual se encuentra agravada por otros delitos conexos: amenazas con armas, agresión y resistencia contra la autoridad agravada por el uso de armas de fuego.

Luego de ser examinado por la División Sanidad Policial, el hombre fue trasladado a la División Microtráfico, donde permanecerá alojado a disposición de la magistratura interviniente. Se prevé que sea trasladado a sede judicial en las primeras horas de mañana para continuar con las diligencias legales correspondientes.

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