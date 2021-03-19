HOY INICIA EL OPERATIVO IMPENETRABLE 111, ENTREGA DE MODULOS
Hoy viernes 19 de marzo dará inicio el operativo 111 de entrega de MODULOS ALIMENTARIOS y culminará el día martes 23 de marzo.-
EL CRONOGRAMA DE ENTREGA
VIERNES 19 DE MARZO Comienzo: 15:00 hs
EL CANAL FORTIN LAVALLE PUERTO LAVALLE LA PELOLE LOTE 6 LOTE 39 LOTE 614 10 DE MAYO BARRIO NORTE LAS VERTIENTES LOS MILAGROS SANTA CARMEN
SABADO 20 DE MARZO Hora 8,00
MANANTIALES EL MOJO LA BOLSA LA ESMERALDA PALMA SOLA CAMPO AZUL LAS PALOMAS ÑANDUBAY SAN MANUEL MIRAMAR EL PALMAR TRES POZOS
POR LA TARDE Hora 15,00 LAS TUNILLAS EL ALGARROBAL TRES QUEBRACHOS EL SIMBOLAR RIO MUERTO CRUZ RIO SAN MANUEL CUATRO BOCAS OLLA QUEBRAD
DOMINGO 21 DE MARZO Hora 8,00
El Espinillo Pozo del Bayo Pozo la China Palo Santo Víboras Blancas POR LA TARDE Hora 15,00 El Obrador Paso Sosa La Sirena
LUNES 22 DE MARZO
Hora 8,00 SAN LUIS EL ESCONDIDO EL TOROLTAY EL COLCHON CABEZA DE BUEY EL TELASCO PELLEGRINI
MARTES 23 DE MARZO
Hora 8,00 VILLA RIO BERMEJIT