HOY INICIA EL OPERATIVO IMPENETRABLE 111, ENTREGA DE MODULOS

By Redaccion 6 segundos ago

Hoy  viernes 19 de marzo dará inicio el operativo 111 de entrega de MODULOS ALIMENTARIOS y culminará el día martes 23 de marzo.-

EL CRONOGRAMA DE ENTREGA

VIERNES 19 DE MARZO Comienzo: 15:00 hs

EL CANAL FORTIN LAVALLE PUERTO LAVALLE LA PELOLE LOTE 6 LOTE 39 LOTE 614 10 DE MAYO BARRIO NORTE LAS VERTIENTES LOS MILAGROS SANTA CARMEN

 

SABADO 20 DE MARZO  Hora 8,00

MANANTIALES EL MOJO LA BOLSA LA ESMERALDA PALMA SOLA CAMPO AZUL LAS PALOMAS ÑANDUBAY SAN MANUEL MIRAMAR EL PALMAR TRES POZOS

 

POR LA TARDE Hora 15,00 LAS TUNILLAS EL ALGARROBAL TRES QUEBRACHOS EL SIMBOLAR RIO MUERTO CRUZ RIO SAN MANUEL CUATRO BOCAS OLLA QUEBRAD

 

DOMINGO 21 DE MARZO Hora 8,00

El Espinillo Pozo del Bayo Pozo la China Palo Santo Víboras Blancas POR LA TARDE Hora 15,00 El Obrador Paso Sosa La Sirena

 

LUNES 22 DE MARZO

Hora 8,00 SAN LUIS EL ESCONDIDO EL TOROLTAY EL COLCHON CABEZA DE BUEY EL TELASCO PELLEGRINI

 

MARTES 23 DE MARZO

Hora 8,00 VILLA RIO BERMEJIT

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