HOY «FUE DETENIDO EL CHACAL DE EL SAUZALITO, FUERTE OPERATIVO POLICIAL»

Tal como venimos adelantando desde pórtico multimedios en la Jornada de Hoy la policía del Chaco, detuvo a NENE ARIAS buscado por ABUSO SEXUAL en la jurisdiccion de EL SAUZALITO, el operativo coordinador con el Jefe de Zona Interior Juan Jose Castelli Lic Pablo Cizek , importante destacar que hubo enfrentamiento entre la familia y amigos de ARIAS con la policía, hubo disparos con postas de gomas de parte de la policía, los uniformados fueron atacados con botellas y ladrillos por los familiares, se secuestro arma de fuego y municiones, en el lugar estuvo presente Crio. Mayor Roberto R. CORREA- Director General Seguridad Interior-.

PRIMER INFORME

Ampliando anterior; relacionado Orden Operaciones N° 553-DOI/24, «Búsqueda Individualización y aprehensión ciudadano A. M.A Nene.

Cumplo informar, fecha a horas 08.30 aprox. Personal afectado operativo, procedió a la aprehensión en zona boscosa del sindicado autor N.A el cual por razones de seguridad es trasladado a otra Comisaria del ámbito jurisdiccional de Castelli para alojamiento. Asimismo, se logró secuestro carabina calibre .22 en poder mencionado. Ampliare.

Atte. COORDINADOR SERV. CRIO. MAYOR ROBERTO CORREA DIR. GRAL. SEG. INTERIOR, CRIO MAYOR PABLO S. CIZEK, DIR. ZONA INT. J.J.CASTELLI – CRIO. MAYOR POL. JAVIER A. VARGAS – SUPERVISOR SERVICIO – SUBCRIO. POL. HUGO O. PAEZ – JEFE UNIDAD.

INFORME FINAL

DCION. ZONA INT.J.J. CASTELLI.

SUP. ZONA XXIº INT.

CRIA. EL SAUZALITO

FECHA: 02/04/2024

HORA: 10:50

MOTIVO: AMPLIAR NOVEDAD

CAUSA: SUP. ABUSO SEXUAL

LUGAR: PJE. TRES POZOS -ESTA

COORDENADAS: -24.371311,-61.946607

MAGISTRATURA: FISCALÍA M.N.POMPEYA- DR. SOSA MARCELO (SUBROGANTE)

SÍNTESIS: Ampliando anteriores en relación a causa mención epígrafe de fecha 02/12/23, damnifica menor M.T.G. 14A (Etnia Wichi), supuestos autores A.M.A. (a) «NENE» y T.R., ambos mayores edad, criollos, Ddos., Pje. Tres Pozos – esta.

Cumplo informar; fecha hs 09:15, continuando tareas investigativas y amplio rastrillaje, primeramente, zonas ribereñas y boscosas Pje. en cuestión, momento encontrarse esta prevención zona Pje. “El 50”, distante 10 km aprox., se puede observar rastros de una persona c/ similares características (ojotas), los cuales podrían tratarse ultimo de los Sup. Autores M.A. (A) “NENE”, que dicho rastro se dirigía zona boscosa con dirección hacia el domicilio s/ abuelo, donde actualmente se encuentra residiendo su madre .N.A. y sus hermanos; ante esto primeramente, Crio. Mayor Javier A. VARGAS – (SUP. ZONA XXIº) c/ Subcomisario Hugo O. PAEZ (Jefe Cria. El Sauzalito), implementan Operativo cerrojo, afectándose Personal y Móviles Comisarias El Sauzalito, Cria. Ccia. Frias, Cria. Wichi El Pintado, Cria. Fuerte Esperanza, Dpto. Seg. Rural J.J.Castelli, Dpto. Canes, donde tras recorrido 3 Km. en la zona boscosa y siguiendo estos rastros se logra llegar hasta el domicilio antes mencionado; por ello inmediatamente se rodea este inmueble y el Personal Dpto. Canes c/ su can adiestrado se dirigen hasta el ingreso principal de la morada, al observar esta situación un sujeto desde el interior salta el cerco c/ un arma de fuego larga y comienza a correr hacia zona boscosa, oportunidad esta, q/ la prevención al encontrarse apostados punto estratégicos logran acercase rápidamente a esta persona, en donde primeramente se le da la voz de “ALTO POLICIA”, pidiéndole q/ arrojara su arma y arrojase al piso, a lo que este primeramente hace caso omiso y luego decide acatar las Ordenes impartidas tirándose al piso y diciendo “SOY NENE, NO DISPAREN”; en ese mismo momento familiares (masculinos y femeninas), desde interior inmueble se nos acercan con insultos y agravios lanzando cascotes y botellas vidrio hacia nuestras persona, situación esta que se efectúa disparos intimidatorios hacia la tierra con escopetas reglamentarias calibre 12/70, cartuchos AT (postas de goma), para repeler esta agresión; una vez reducida esta persona inmediatamente se procede al traslado del mismo, saliendo rápidamente del lugar para no resultar lesionados y/o dañados los móviles presentes; al estar sector seguro se procede al formal secuestro del arma, siendo esta (1) arma de fuego (rifle), calibre 22, marca ZUMBO, serie Nº 82 c/ almacén cargador conteniendo un cartucho y uno en recamara (listo para disparar), identificado esta persona mismo dijo llamarse A.M.A. (a) “NENE” (20), Ddo., Pje. Tres Pozos – esta, DNI Nº 44.386.255 (criollo), quien previo ser examinado p/ médico Turno Hospital local y consultado Fiscal Turno fue notificado s/ APREHENSIÓN en correspondiente causa; asimismo conforme directivas Superioridad mencionado A.M.A. fue trasladado y alojado Cria. Fuerte Esperanza, a los fines de brindar seguridad y garantía p/ el mismo.

Se hace constar que personal interviniente no resultó con lesiones, como así también los Móviles Policiales no resultaron con daño alguno.

