HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL DEL ZURDO: CIFRAS Y CURIOSIDADES

Este miércoles 13 de agosto se celebra en Argentina y el mundo el Día del Zurdo, fecha creada que sirve para conmemorar a todas las personas cuyo brazo hábil es el izquierdo.

Este día fue establecido por el Club de Zurdos, un 13 de agosto de 1976, en Londres, Inglaterra, para honrar su estilo de vida. Incluso, es tal la importancia que se le da que se han hecho partidos entre diestros y zurdos, entre otras actividades.

La tendencia a usar la mano izquierda está vinculada a factores biológicos y genéticos. El cerebro humano cuenta con dos hemisferios, derecho e izquierdo, que se conectan de manera cruzada con los brazos y las piernas. En las personas zurdas, el hemisferio derecho muestra mayor protagonismo, dado que controla la mano izquierda.

Una de las historias más curiosas es, sin dudas, el origen etimológico de la palabra zurdo que en estos días resulta tan común. En realidad, «zurdo» surgió para hacer referencia a una palabra en latín: «sinistra», que significa «a la izquierda».

A pesar de que históricamente los zurdos han tenido diversas «dificultades» para realizar algunas actividades en un mundo hecho para diestros, se calcula que alrededor del 10% de la población mundial es zurda (unas 800 millones de personas), aunque el número varía según el momento y el lugar, dicen los investigadores.

Para los especialistas, en tiempos y culturas más libres, la zurdera resulta más común, mientras que en caso contrario, se reduce.

LOS PERSONAJES MÁS FAMOSOS ZURDOS

Pese a que las personas zurdas son minoría, hay cientos de ellos que se han destacado en distintas disciplinas.

Diego Armando Maradona y Lionel Messi, los dos mejores jugadores de fútbol de la historia, son zurdos. También lo hay en otras personalidades deportivas, como Ayrton Senna (Fórmula 1) Emanuel Ginóbili (básquet) y Rafael Nadal (tenis), que brillaron en sus actividades.

Además, otros artistas zurdos son Paul McCartney, Oprah Winfrey, Bill Gates, Charly García, Gustavo Cerati, Barack Obama, Jimi Hendrix, Marie Curie, entre otros.