El proyecto los presento la Diputada provincial del Interbloque de JUNTOS POR EL CAMBIO Dorys Lilian Arkwright “Bloque Presidente Raúl Alfonsín UCR” donde propone el cambio por pedido de vecinos, que el HOSPITAL DE VILLA RÍO BERMEJITO SE LA CAMBIE EL NOMBRE “NÉSTOR KIRCHNER” POR EL DE “DR. HUMBERTO E. CICCHETTI”, médico que realizo un trabajo incansable por la salud de los pueblos originarios y vecinos de la región, se afincó en Castelli desde aquí recorría barrio, parajes y localidades vecinas atendiendo a los que menos tienen.-

EL PROYECTO

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO, SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1º) Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a arbitrar los mecanismos necesarios para que se proceda a la supresión del nombre “Néstor Kirchner” al Hospital de la localidad de Villa Río Bermejito.

ARTICULO 2º) Impóngase en su lugar el nombre “Dr. Humberto E. Cicchetti”.

ARTICULO 3º) De forma.

LOS FUNDAMENTOS

Esta iniciativa surge del pedido de un gran grupo de vecinos de Villa Río Bermejito y alrededores en el que me manifestaron su deseo de que al Hospital de Villa Río Bermejito se la cambie el nombre “Néstor Kirchner” por el de “Dr. Humberto E. Cicchetti” en honor y agradecimiento a la gran labor de este destacado profesional en el campo de la medicina, médico cirujano de campo y militar, quien se brindó en cuerpo y alma a la comunidad de la zona de El Impenetrable, especialmente a la población indígena, dejando una huella indeleble en esta comunidad. Además, porque lo consideran una persona que ha sido más allegada a la localidad y afirman que tiene más sentido y referencia a su historia sintiéndose así más representados. Se trata de una persona que vivió, trabajó y bridó siempre una atención médica y humanitaria sumamente admirable.

El Dr. Humberto Cicchetti nació el 14 de septiembre de 1910 en la localidad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. En 1936 ingresó a la Armada Argentina como Teniente de Navío Médico y en 1956 pasó a la Dirección General de Sanidad y Obra Social Naval. Dos años después pasó a retiro voluntario y efectivo. Pasados sus 50 años y, motivado por el sueño de acompañar desde la medicina a las comunidades indígenas asentadas en las costas de los ríos, luego de varias visitas a fin de evaluar la situación, es que llega a la zona de El Impenetrable Chaqueño, más precisamente a Juan José Castelli. Esta acción la lleva adelante junto a la Iglesia Metodista. Esta fue una misión de servicio cristiano, médico-social y educativa destinada a la población aborigen que se encontraba severamente afectada por la tuberculosis.

El personal de la misión, especialmente el Dr. Cicchetti y su esposa, la enfermera estadounidense Virginia Cicchetti, se vinculó con el Hospital Público local donde presentaron servicio ad-honorem. Con fondos de la misión lograron la creación de un nuevo pabellón dentro del Hospital que sería destinado a la atención de los indígenas afectados por la tuberculosis. Además, se gestionaba la internación de los pacientes indígenas, su tratamiento y utilización de los recursos oficiales: radiografías, medicamentos y alimentación para el enfermo.

El conocimiento y prestigio del Dr. Comienza a crecer entre los aborígenes y muy pronto acuden a él para ser atendidos desde lugares muy distantes. Por este motivo, Cicchetti propone la introducción de un tratamiento ambulatorio para la tuberculosis, siendo un pionero en esto.

Junto a las acciones emprendidas en el ámbito de la salud, y siempre con el foco principal en atender la emergencia o urgencia sanitaria, iniciaron en la misión la labor de alfabetización con el propósito de contribuir a la “integración” de los indígenas a la comunidad en general. Además, se buscaba extender la obra sanitaria en otros parajes relativamente cercanos.

Más allá de lo médico, otro gran aporte del Dr. Cicchetti a estas comunidades fue desde lo laboral-social. La premisa del Dr. con el paciente recuperado era que éste debía trabajar la tierra, lo que le daría salud y bienestar, además de alimentos naturales que contribuirían a su rehabilitación. Su clara visión de integración se basaba en que los pueblos aborígenes debían capacitarse laboralmente para insertarse en la sociedad.

El Dr. Enrique Cicchetti fallece el 29 de octubre de 1976 en Juan José Castelli, pero sus restos descansan en la localidad de Villa Río Bermejito.

Con este breve resumen de su historia en nuestra provincia, podemos observar como el Dr. Humberto E. Cicchetti ha ejercido siempre su profesión con gran vocación de entrega y espíritu solidario, teniendo siempre la clara meta de elevar la calidad de vida en cuanto a salud y educación de los pobladores de El Impenetrable chaqueño, con una especial mirada a las comunidades indígenas en lo referido a la cura de la tuberculosis.

De redacción importante contar y recordar parte de nuestra historia, contar que en ese lugar el HOSPITAL DE DR CICHETTI ,lugar de fríos bancos, donde los pacientes esperaban debajo de la galería o debajo de Caranda, lugar donde atendía Cichetti en Castelli , importante contar también el equipo que este gran profesional armo, me puedo olvidar de algunos, “Zunilda Sandoval LA CHILENA, Dorita Leiva LA GRANDOTA enfermera originaria, DON MATIAS con su jardinera y su peinado a la gomina que recorría los barrio y parajes en su jardinera celesta azul, de paso hacia de Remis en forma gratuita con los estudiantes, luego vinieron otros tantos, pido disculpas se me pasaron muchos”.

Este proyecto no sería un cambio de nombre por tema político, para los que conocen la historia les cuento seria reivindicar lo que hizo CICHETTI y su equipo por esta amplia región, ojala que esta gestión realize homenaje en vida a los trabajadores de SALUD, EDUCACION que hicieron patria en este rincón del planeta, trabajaron por un Chaco mas grande.-

