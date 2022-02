HERNAN LUISI PNEI “ES UN VIDEO VIEJO, PODRIA SER DE OTRO LUGAR”

Luego de la publicación del video de la TIGRESA que supuestamente seria del impenetrable , entrevistamos a HERNÁN LUISI PNEI INTENDENTE DE PARQUE NACIONAL IMPENETRABLE quien nos dijo que el video que esta circulando donde se ve a una tigresa cruzar una ruta, no es actual y que no saben de dónde seria ese video, creen que de otro país.-

Pero también pidió que si existiera un ejemplar de este tipo que los vecinos no se asusten y que no tarden en informar al BOA, FAUNA, PARQUES NACIONALES, de existir un animal de esta o otras especies que no lo lastimen, que avisen a cualquier organismo.-

Relacionado