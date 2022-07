“HAY UN CAMINO DE ESPERANZA Y EL PRIMERO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN ACUERDO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El gobernador aseguró que el sistema financiero argentino “es líquido y solvente”, analizó que “hay una campaña extraordinaria de desesperanza” y convocó a construir un “gran consenso”, porque eso permitirá que “la gente elija entre los mejores, y no los peores”.

Una vez concluido el acto protocolar de inauguraciones en Las Breñas, el gobernador Jorge Capitanich se hizo tiempo para referirse a la situación nacional a partir de la reestructuración del gabinete nacional propuesta por el presidente Alberto Fernández. “Hay un camino de esperanza para la Argentina”, destacó el mandatario nacional y fundamentó su afirmación.

Así, dijo que el primer camino de la esperanza “es la construcción de un gran acuerdo político, económico y social”. “No nos podemos pelear más entre los argentinos. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo para unir nuestros esfuerzos y voluntades porque el pueblo requiere que nos juntemos todos”, agregó.

En esta línea, apuntó que los especuladores financieros utilizan todas las herramientas y maniobras especulativas para aumentar el tipo de cambio por una cuestión sencilla: “El monto total de la deuda privada argentina hoy se puede comprar con 20.000 millones de dólares. Sobre un monto nominal de 100.000 millones de dólares. O sea; eso quiere decir que grandes fondos de inversión tiran el precio del activo financiero a precios menores de default ¿saben para qué? agarran la plata, lo que vale 100.000 compran a 20.000, esperan en el tiempo y ganan 80.000 millones de dólares. ¿A ustedes les parece que eso no es una verdadera estrategia de asalto?”, se preguntó e inmediatamente completó: “Mientras tanto un trabajador no puede ganar esa plata, tiene que vivir de un salario que se deprecia cuando el tipo de cambio aumenta de forma irresponsable”.

“Líquido y solvente”

A su vez, Capitanich aseguró que el sistema financiero argentino “es líquido y solvente”. La Argentina aún con estas dificultades está creciendo entre 4% a 5% anual, y creció 10,3% el año pasado. La desocupación es 7%. Es cierto que hay problemas como el déficit fiscal, desequilibrios macroeconómicos, la necesidad de recuperar salarios y generar empleos de calidad y atraer más inversiones. Pero no es menos cierto que Argentina a pesar de sus debilidades tiene enormes oportunidades”, clarificó.

De la misma manera, Capitanich analizó que “hay una campaña extraordinaria de desesperanza”. “¿Saben quiénes las promueven? Quienes quieren comprar por dos pesos los activos financieros que durante generaciones nos costó construir. ¿Saben lo que tenemos que hacer? Unirnos nosotros, los argentinos, quienes vivimos acá y vamos a morir en nuestra tierra”, sentenció.

“¿Y cómo hay que actuar en esta circunstancia? Primero, no peleándonos entre nosotros. Cuando los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera. Y la política a veces nos lleva a enfrentarnos por lo que se dijo o se dice. Pero es momento para que en la República Argentina no nos peleemos por las cosas secundarias, construyamos un gran consenso, porque eso va a permitir que la gente elija entre los mejores, y no los peores. Si nos esmeramos cada vez más en ser mejores, entonces vamos a luchar para que cada argentino y argentina sea mejor”, argumentó el mandatario provincial.

La construcción de un sueño colectivo

En el tramo final, recordó que en el Chaco “podemos discutir, tener diferencias, pero nos respetamos entre todos”. “Hemos logrado que en nuestra tierra exista un modelo en el que se puede convivir. En las diferencias, en las críticas, pero nadie se enoja. Porque aquí se respeta la Constitución, las leyes que reglamentan su ejercicio, y somos capaces de disentir pero promover siempre unidad en virtud de la cual los objetivos de la provincia están siempre por encima de nuestros objetivos individuales. Tenemos que sentirnos orgullosos por eso. Por tener un Poder Judicial autónomo e independiente en el que se eligen los jueces por concurso de antecedentes y oposición, donde existe una ley de residencia donde los órganos de rango constitucional se eligen por concurso. Así se construyen instituciones con calidad, y así también se construye un sueño colectivo”, concluyó.

“Nadie puede entender que solamente una persona pueda resolver los problemas. El que crea que uno solo con soberbia va a resolver los problemas de todos, en definitiva es alguien que no está bien. Cuanto mayor es la magnitud de los problemas, mayor humildad para convocar a todos para resolver entre todos los problemas”, finalizó el gobernador del Chaco.

