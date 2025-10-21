Hasta en Córdoba repudian a Javier Milei: masiva protesta en el cierre de campaña

Tras decidir bajarse de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei recorre el interior del país por primera vez en su mandato y este lunes arribó a Córdoba, donde había ganado con amplio margen en las presidenciales del 2023, pero que ahora fue fuertemente repudiado.

Si bien el mandatario era recibido en Córdoba Capital por muchos militantes de La Libertad Avanza (LLA), una fuerte movilización en su contra llamó la atención. Es lo que le viene ocurriendo en cada caravana o recorrida que intentó realizar durante la campaña de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.

«Milei, basura, vos sos la dictadura», cantaban los varios manifestantes que se concentraron para recibir con repudio al Presidente. «Un paro general y que se vaya. Se han robado todo para los discapacitados», remarcó una de las protestantes en diálogo con C5N.