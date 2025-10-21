El candidato a senador nacional por Fuerza Patria convocó a todos los chaqueños a acompañar en las urnas “a la única alternativa política con la capacidad de ponerle un freno a Milei y su ajuste cruel”.

Ante una gran convocatoria, el candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Jorge Milton Capitanich, encabezó anoche el acto de cierre de campaña del peronismo en Villa Ángela, junto a los postulantes Rodrigo Ocampo (a senador), Julieta Campo, Juan Manuel “Juanchi” García y Héctor Pruncini (a diputados nacionales), además del intendente local Adalberto “Tati” Papp. Desde allí, hizo un potente llamado a la ciudadanía a ponerle un freno al gobierno libertario.

“Con la fuerza del pueblo, con la fuerza de la celeste y blanca”, aseguró “Coqui” en un emotivo y contundente mensaje desde la calle 9 de Julio de la ciudad del Sudoeste que se destaca por su crecimiento, perfil productivo y aporte al desarrollo regional.

El tres veces gobernador de la provincia enfatizó en que la Lista 501 tiene un objetivo: ser el límite racional y potente al ajuste libertario que se ha llevado por delante a todos los argentinos.

Capitanich delineó un crudo diagnóstico de la realidad actual. “El 82% de nuestros compatriotas nos dice que estaba mejor antes”, arengó. “La garrafa pasó de $3.500 a casi $20.000; la nafta, de $350 a más de $1.600. Las facturas de luz y agua son imposibles de pagar”, graficó.

Además, habló de otro de los grandes problemas del pueblo: la tasa de desempleo se disparó del 4,2% al 11% en la provincia. “Pero el límite está claro: siete de cada diez chaqueños no están dispuestos a hacer más sacrificios porque no pueden más”, agregó.

Con durísimas críticas, “Coqui” calificó a la gestión Milei de “cruel e inhumana” por quitar pensiones a personas con discapacidad, y denunció el abandono a docentes, trabajadores de la salud, las pymes y los productores de la agricultura familiar. “Este gobierno se mete con nuestra seguridad, nuestra justicia, les roba el futuro a nuestros jóvenes y prolifera el narcotráfico”, aseguró.

Frente a este escenario desolador, Capitanich resaltó que Fuerza Patria es la única barrera efectiva.

“Somos los empleados del pueblo, y vamos a ser la voz de los que no tienen voz en el Congreso”, prometió, anunciando que luchará por recuperar el presupuesto para la salud, reinstaurar el salario como eje del desarrollo y presentar más de 200 iniciativas legislativas construidas desde el territorio.

“Con la fuerza de todos”

En un cierre de discurso cargado de emotividad, Capitanich convocó a toda la ciudadanía a acompañarlo en las urnas. “Y así como este gobierno nacional y provincial ya ha hecho un ajuste salvaje, pueden seguir haciéndolo los próximos dos años por eso es claro que hay que ponerles un freno, un freno racional y contundente”

“Este domingo pongamos un límite, digamosle basta con la fuerza de los jóvenes, con la fuerza de las mujeres, con la fuerza de los trabajadores, con la fuerza de los docentes, con la fuerza de los trabajadores de la salud, con la fuerza de los empresarios, con la fuerza de los comerciantes, con la fuerza de las pymes, con la fuerza de los industriales, con la fuerza de la Patria, que nos necesita más que nunca”, finalizó.