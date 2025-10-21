Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Defensa y Justicia

fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia se enfrentan esta noche en el estadio 15 de Abril, desde las 19:15, en el marco de la Zona A. Por ladel2025,se enfrentan esta noche en el, desde lasen el marco de la

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un momento complicado. Tras haber alcanzado la punta del campeonato, el Tatengue cayó en un pozo futbolístico y suma cuatro partidos sin victorias, con dos empates y dos derrotas consecutivas. La última, frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.

El equipo de Mariano Soso encontró cierta regularidad en las últimas fechas y, con una seguidilla de tres encuentros sin perder ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors, logró escalar hasta los primeros puestos. Pese a haber caído en sus duelos previos frente a Estudiantes y Platense, el Halcón sigue siendo uno de los equipos más sólidos del certamen, gracias a su estilo de posesión, velocidad en ataque y presión alta.

La victoria de Estudiantes en el clásico platense lo llevó a la cima, desplazando a Defensa al segundo lugar, por lo que el conjunto de Florencio Varela necesita los tres puntos para recuperar la punta. Unión, en tanto, aún se mantiene en zona de clasificación pero no puede seguir resignando unidades si quiere mantenerse entre los ocho mejores.