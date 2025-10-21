FRANCO COLAPINTO REVELÓ QUÉ PASÓ EN EL CÓNCLAVE DE ALPINE TRAS LA DESOBEDIENCIA EN ESTADOS UNIDOS Y APUNTA AL GP DE MÉXICO: “SE DISCUTIÓ INTERNAMENTE”

Quedó claro desde un primer momento que la arriesgada maniobra de Franco Colapinto, quien sobrepasó a su compañero de equipo -Pierre Gasly- en una de las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos cuando el ingeniero Stuart Barlow le había indicado que mantuviera su posición, iba a dar de qué hablar en el mundillo de la Fórmula 1.

En primer instancia, Steve Nielsen, uno de los hombres de peso de Alpine, apuntó contra Colapinto. «Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”, disparó horas después de finalizada la carrera en Austin, Texas.

Y este martes, después de una intensa deliberación interna, la escudería francesa difundió declaraciones del piloto argentino que buscan apaciguar la tensión. «La situación del domingo se discutió internamente y es evidente que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase», dijo el pilarense de 22 años en un solapado pedido de disculpas.

Luego, en sus dichos apuntó a dejar toda la polémica atrás para enfocarse en el Gran Premio de México, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Las declaraciones de Colapinto

Fue un fin de semana difícil en Austin, donde tuve muchas dificultades con el auto. Tener solo una sesión de entrenamientos, las condiciones complicadas y no encontrar el equilibrio adecuado contribuyeron a un fin de semana difícil para mí. Necesitamos comprender mejor por qué tuvimos tantas dificultades con el coche y trabajar para solucionarlo de ahora en adelante, incluso sabiendo que nos espera un final de año difícil con el paquete que tenemos.

La situación del equipo el domingo se ha discutido internamente y es evidente que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase. Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carreras.