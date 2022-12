HARRY STYLES CELEBRÓ LA VICTORIA ARGENTINA, ANTES DE SU SHOW

El cantante británico se presentará este sábado en el Estadio de River, donde miles de fanáticos celebraron el fin del partido, con victoria de Argentina.

Con un inicio previsto a las 19 de este sábado, Harry Styles se presenta en el estadio de River Plate, ante un campo de juego y tribunas repletas de jóvenes fanáticos del artista inglés.

Mientras se producía el ingreso de espectadores, se transmitía en las pantallas del escenario el partido de la Argentina ante Australia, con victoria nacional y pase a cuartos de final.

Cuando el árbitro dio el pitazo final, el estadio casi lleno estalló de alegría y comenzaron a flamear las banderas argentinas.

En esas circunstancias, el ex One Direction salió al escenario para acompañar la celebración y la algarabía, alentando a sus miles de fans.

SU VIDA

Harry Styles nació el 1 de febrero de 1996 en el pueblo de Holmes Chapel, ubicado en el condado de Cheshire, Inglaterra. A los 7 años, sus padres se divorciaron, por lo que creció junto a su madre, Anne Cox, y su hermana mayor, Gemma.

Aunque su sueño siempre fue vivir de la música, en un principio tuvo que hacer otros trabajos para ganar dinero. De esa manera, fue cajero en una panadería de Holmes Chapel y hasta repartió diarios con su bicicleta.

Todo cambió en 2010, cuando decidió presentarse en la audición para la séptima temporada del reality show The X Factor, por el que pasan cada año decenas de jóvenes cantantes no solo para quedarse con el gran premio, un contrato millonario de producción con alguna importante disquera, sino también para demostrar su talento, darse a conocer y ganar popularidad.

Harry audicionó en The X Factor con la canción Isn’t She Lovely de Stevie Wonder y no pasó a la siguiente ronda. Sin embargo, los jueces le sugirieron que formara una banda junto a Liam, Louis, Zayn y Niall, otros jóvenes aspirantes que también habían quedado eliminados del reality, y que regresaran al programa.

De esa manera, los cinco tuvieron una segunda oportunidad, como parte de One Direction. El grupo finalizó en el tercer lugar de la competencia y la gran popularidad que obtuvo le sirvió para firmar un contrato con Syco Entertainment.

Lanzaron en septiembre de 2011 su primer sencillo que los catapultó al estrellato: What Makes You Beautiful, que alcanzó el primer puesto en las listas de Reino Unido, Irlanda y México con cifras récords de ventas.

Meses después, difundieron su primer álbum: Up All Night. Ese fue el comienzo de un camino de éxito sin límites al que le siguieron otros cuatro discos, giras internacionales, decenas de premios y hasta su propio documental, This is us.

El 25 de marzo de 2015, la banda anunció la salida de Zyan Malik, que comenzó una carrera como solista. Sin embargo, el grupo confirmó públicamente que continuarían trabajando sin su quinto integrante. De esa manera, lanzaron el 31 de julio de ese año la canción Drag Me Down, que se estrenó como el sencillo principal de su próximo disco de estudio, Made in the AM.

Tras la salida de ese álbum, el grupo anunció una pausa indefinida, aunque nunca más volverían a reunirse. Desde entonces, todos los miembros iniciaron su carrera de solistas.

Fuente: Datachaco

Relacionado