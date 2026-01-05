HANDBALL: CAMILA CARRASCO SE ABRE CAMINO EN RIVER PLATE

La joven referente del handball saenzpeñense, Camila Luciana Carrasco, cerró la temporada con presencia protagónica en el Club Atlético River Plate, afrontando la Liga Nacional de esta disciplina. En 2026 buscará consolidarse en un plantel que cuenta con jugadoras de jerarquía.

A principios de 2025 tuvo la posibilidad de probarse en River, quedando a las órdenes del entrenador Pablo Sznitowski. Luego de haber sido observada y tras evaluar su desempeño, quedó seleccionada y fue incorporada a la pretemporada con el resto del plantel de su categoría.

Al comenzar la Liga Nacional de Handball en marzo, dio inicio a su proceso de aprendizaje y adaptación, sumando cada vez más minutos en los partidos. El arranque del segundo semestre llegó con buenas noticias, al ser convocada para integrar el seleccionado de Chaco que compitió en el Nacional de Adultos en San Juan, donde el equipo obtuvo el séptimo puesto.

De regreso a River Plate, se ganó un lugar como titular y se fue consolidando en el puesto de pivot. El año cerró con otra novedad importante, al ser confirmada como becada por la institución “millonaria” para comenzar 2026 entrenando con el equipo de primera división, constituyéndose en un orgullo del handball de Sáenz Peña y del interior chaqueño.

Camila Carrasco ya se había destacado en el plano local, cuando en sus primeros pasos se constituía en pieza clave de su equipo, con un importante aporte del entrenador Gerardo Medina en la Uncaus. Eso le valió ser convocada como refuerzo en otros equipos de la zona, como los históricos Salesianos y San Roque de Resistencia.