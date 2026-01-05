DEBATE POR LOS PRECIOS EN EL FESTIVAL DE JESÚS MARÍA, CÓRDOBA

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se dieran a conocer los precios oficiales de comida y bebida que regirán dentro del Anfiteatro José Hernández durante su 60ª edición.

Según se informó oficialmente, los valores fueron acordados por los cesionarios de los espacios comerciales internos y serán unificados en todo el predio, con el objetivo de evitar diferencias entre puestos.

La publicación no tardó en generar repercusiones: mientras algunos celebraron la transparencia y previsibilidad de los precios, otros manifestaron su preocupación por el impacto en el bolsillo, especialmente para quienes planean asistir varias noches al festival.

En redes sociales, muchos usuarios ya comenzaron a hacer cuentas y comparar costos, anticipando gastos antes de ingresar al predio, en una edición histórica que promete récord de público.

