HALLARON MUERTOS A HERMANOS QUE ERAN BUSCADOS HACE 5 MESES

Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición y ahora resta saber qué dice el resultado de autopsia. Los vecinos alertaron a la Policía.

La Policía de Buenos Aires encontró muertos en su casa de Loma Hermosa a dos hermanos que eran buscados hacía más de cinco meses. Ambas personas vivían en el lugar hace un tiempo y según explicaron los vecinos, de un día para otro desaparecieron.

Los investigadores informaron que los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición y ahora resta saber qué dice el resultado de la autopsia, en relación a las causas de muerte y la fecha aproximada.

La llegada de las autoridades a la vivienda ubicada en la calle El Parque al 10500, Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires, ocurrió luego de la denuncia de vecinos que manifestaron un fuerte olor nauseabundo que provenía de dicha casa. Las altas temperaturas fueron las que permitieron que ese olor se acreciente.

En principio, y a partir de lo hallado por la Policía científica, no habría signos de un homicidio. Aun así, hasta que no se conozca la autopsia no se descarta ninguna hipótesis, consigna Noticias Argentinas.

Por su parte, se puedo saber que los cuerpos son de una mujer y un hombre, de quienes no trascendieron identidades pero sí sus edades, 72 y 75 años, y sumado a ellos también estaba la mascota familiar.

Los testimonios de los vecinos da a entender que el hombre estaba postrado en una cama por una enfermedad por lo que se sospecha que la mujer habría muerto primero por causas naturales y luego a los días falleció su hermano producto de no tener asistencia médica ni posibilidad de alimentarse.

«Era una mujer muy ordenada, pero que no se daba con nosotros, era muy reservada. Nos llamó la atención a todos los vecinos no verla durante tanto tiempo, porque si bien era una persona que no era muy comunicativa a veces la veíamos en la puerta», señaló una vecina.

La causas quedó en manos de la fiscal Gabriela Disnan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial San Martín.

San Juan: una mujer fue asesinada de un hachazo en la cabeza

Una mujer de 53 años murió, en la localidad sanjuanina de Pocitos, tras ser atacada con un hacha, que le provocó graves heridas.

La víctima del brutal femicidio fue identificada como Susana María Pérez, quien falleció a pesar de la labor de los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

Tras un llamado al 911, Policías llegaron al lugar del hecho y se encontraron con la mujer ensangrentada y con varias heridas en el rostro y la cabeza, lo que derivó en un urgente traslado, en primera instancia, al hospital departamental de Cantoni.

Ante la profundidad del cuadro se decidió llevarla a un centro de mayor complejidad como el del Hospital Rawson donde, a pesar de los esfuerzos, perdió la vida.

Por el crimen, quedó detenido la pareja de la mujer, un hombre más joven que ella. Al momento, es la única persona aprehendida por el hecho.

El femicidio de Susana María Pérez es el segundo que se registra este año en de San Juan. El anterior había sido el 1 de enero, cuando una niña de sólo 11 años fue hallada sin vida, semidesnuda y con varios puntazos en el cuerpo en un descampado en la localidad de Media Agua.

