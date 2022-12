HALLARON MUERTA A UNA RECONOCIDA DISEÑADORA EN UN HOTEL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Olga Naum, la diseñadora de moda de 74 años, fue hallada sin vida el sábado en una habitación de un hotel porteño, donde se había alojado sin avisar a nadie. La carta de despedida y las medicaciones que encontraron, conducen a un suicidio.

El viernes 23 de diciembre, la mujer se hospedó en el Up Recoleta Hotel por una noche, pero al otro día no se retiraba del lugar, por lo que los empleados se dirigieron hasta la habitación para buscarla. Luego de llamar varias veces a la puerta, ingresaron y la encontraron sin vida.

“La huésped no respondió los insistentes llamados del personal de limpieza. Entonces se decidió ingresar en la habitación y se pudo observar a la señora Naum, aparentemente, sin signos vitales”, sostuvieron las fuentes consultadas.

La familia de Naum había denunciado su desaparición el viernes 23 de diciembre ante la Comisaría Vecinal 14-C, de la Policía de la Ciudad, tras conocer que había salido a pie por la avenida Figueroa Alcorta, en dirección a los bosques de Palermo.

Luego, la Policía informó que en la mesa de luz, Naum tenía pastillas, un recorte periodístico y una carta de despedida a sus familiares, entre otras cosas.

La carta tenía una parte escrita en computadora y al final, otras palabras escritas a mano. En ella, la diseñadora hace una mención especial a ciertas tragedias familiares como la muerte de un nieto por un accidente y el asesinato de su hermano, Emilio Naum, en manos de Arquímedes Puccio.

Según confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el cuerpo habría sufrido un edema pulmonar, tras consumir dos blíster de pastillas de ansiolíticos. “La diseñadora había consumido dos blister de pastillas de clonazepam y un frasco de clonazepam en gotas”, detallaron fuentes policiales a La Nación.

El caso quedó a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella.

Quién era Olga Naum

Olga Naum era la autora de la marca de ropa que llevaba su propio nombre y era una apasionada por el mundo de la moda

Empecé en la Galería Promenade, con un local al fondo, que se llamaba Grape. Fue un desastre…, pagué los gastos y cerré. Duró un año. Ahí me di cuenta de que uno tenía que hacerse de un nombre, tener prestigio. Que por más buena ropa que tengas, no existís. (…) Empecé a vender con mi nombre en casa, después abrí en la calle Maure. Y acá estoy, con mi marca, construida por el boca en boca», contaba a La Nación en 2014.

«Me fascina mezclar, combinar texturas. Me gustan las asimetrías, las paletas empolvadas, los estampados originales. Me gustan las telas. Tengo tres telas buenas y, como una pintura, me paso tres días y llega el final. Todo lo que hago es para mis dos locales», detallaba.

